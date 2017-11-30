Как стало известно «КС», один из крупнейших региональных продуктовых ритейлеров Сибири — ГК «Холидей Классик», открывает новую сеть магазинов-дискаунтеров. 1 декабря будет запущено 7 магазинов под брендом «Бум». Предполагается, что по ценовому позиционированию сеть будет не только ниже, чем сам «Холидей», но и чем «Холди Дискаунтер».

Информацию о том, что ГК «Холидей» действительно запускает новую сеть магазинов, «КС» подтвердил источник, близкий к компании. Согласно имеющейся информации, проект носит пилотный характер. 1 декабря будет открыто 7 новых точек — 2 в Новосибирске, 3 в Новокузнецке, по одному в Бийске и Барнауле. Во всех случаях речь идет о запуске новых площадок, а не переформатировании действующих магазинов. Часть новых точек будут располагаться на первой линии магистралей (как например в Новосибирске), часть — на второй и третьей — в местах с низкой арендой.

В Новосибирске первый магазин будет открыт на проспекте Энергетиков в здании бывшего гипермаркета «Домоцентр» (FORMA) по соседству с «Лентой» и недалеко от «Сибирского Гиганта». Второй магазин, согласно имеющимся данным, будет расположен в районе Гусинобродского шоссе и барахолки в отдельно стоящем здании неподалеку от мехового центра «Зимушка».

Предполагается, что по ценовому позиционированию новая сеть будет не только ниже, чем сам «Холидей», но и чем «Холди Дискаунтер». По сути такой формат можно считать аналогом сети «Светофор». Также конкурентом может выступать магазин «Маяк», запущенный осенью текущего года на левом берегу Новосибирска.

Концепция новой сети предусматривает формат магазина-складе с ограниченным ассортиментом и небольшой наценкой, позволяющей держать низкий уровень цен. Примечательно, что многие поставщики новой сети ранее не являлись действующими партнерами ГК «Холидей».

Внутренней конкуренции между «Бумом» и «Холди Дискаунтером» быть не должно, так как последняя, вероятнее всего, может в скором времени перейти в более высокий ценовой сегмент, получив название «Холди РФ».

Напомним, что ГК«Холидей» на сегодня является крупнейшей торговой сетью в Сибири. Она была основана в 2000 году Николаем Скороходовым совместно с партнерами по инвестиционной группе «Лэнд». Около 500 магазинов группы расположены в семи регионах России: Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях.

Ранее источники «КС» сообщали, что ГК «Холидей» уже до конца года сменит владельцев. По предварительным данным, в собственности у Николая Скороходова останутся бренды «Холди Дискаунтер» и «Фермер-центр», остальной бизнес будет продан. Изначально предполагалось, что покупателем выступит «Магнит», однако в итоге, по данным источников «КС», речь пойдет о частичной продаже сети сразу трем федеральным ритейлерам — «Ленте», «Магниту» и X5 Retail Group. В частности сеть «Лента», в частности, в начале ноября официально заявила о покупке 22 супермаркетов под брендами «Холди», «Кора» и «Холидей Классик» общей площадью порядка 40 тыс. кв. метров в Новосибирске, Кемерово и Барнауле. Сделка оценивается в сумму до 3 млрд рублей.

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