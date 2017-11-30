Как стало известно «КС», учредитель компании «Тисс Авто» Анатолий Саблин купил автоцентр «СанРимо» — действующего дилера ГАЗа в Барнауле. Помимо официального представления отечественного бренда предприниматель, по словам участников рынка, сможет усилить cвои позиции по маркам Toyota и Lexus, у которых пока еще не запустился новый официальный дилер.

В настоящий момент в Барнауле двое официальных дилеров ГАЗа. По данным АЕБ, в 1 полугодии 2017 года в регионе было продано 248 новых автомобилей ГАЗ. Для сравнения: в Иркутске за этот же период было реализовано 330, в Кемерове — 283, а в Томске —127 новых автомобилей ГАЗ.

Информацию о покупке Анатолием Саблиным компании «СанРимо» «КС» подтвердило трое участников алтайского авторынка. Комментарии от самого Анатолия Саблина получить не удалось. В пресс-службе ГАЗа от комментариев отказались.

Напомним, что компания «СанРимо» изначально являлась официальным дилером FIAT и SsangYong в Барнауле. После объединения дистрибуции марок FIAT и Chrysler в России компания «СанРимо» добавила в портфель также бренды Chrysler и Jeep. Позднее, в условиях кризиса на автомобильном рынке компания сконцентрировалась на дилерстве отечественного бренда ГАЗ. Среди учредителей «СанРимо» фигурировали Вадим Дьячин, Андрей Иванченко.

Вместе с тем, как стало известно «КС», компания «СанРимо» сменила собственников. Ее новым учредителем стал Анатолий Саблин, основатель компании «Тисс Авто» — крупного барнаульского игрока на рынке неавторизованной продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом. До недавнего времени «Тисс Авто» не являлась официальным дилером какого-либо из автомобильных брендов, но с покупкой «СанРимо» компания станет полноправным участником этого сегмента.

По словам одного из участников рынка, одним из мотивов покупки «СанРимо» для Анатолия Саблина могла стать потребность в автосалоне, в котором можно было бы в том числе организовать продажи и обслуживание автомобилей марок Toyota и Lexus, у которых в настоящий момент отсутствует официальный дилер в Алтайском крае. Подробнее о ситуации читайте в расширенном материале по ссылке.

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