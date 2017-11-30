Как стало известно «КС», учредитель компании «Тисс Авто» Анатолий Саблин купил автоцентр «СанРимо» — действующего дилера ГАЗа в Барнауле. Помимо официального представления отечественного бренда предприниматель, по словам участников рынка, сможет усилить cвои позиции по маркам Toyota и Lexus, у которых пока еще не запустился новый официальный дилер.

В настоящий момент в Барнауле двое официальных дилеров ГАЗа. По данным АЕБ, в 1 полугодии 2017 года в регионе было продано 248 новых автомобилей ГАЗ. Для сравнения: в Иркутске за этот же период было реализовано 330, в Кемерове — 283, а в Томске —127 новых автомобилей ГАЗ.

Информацию о покупке Анатолием Саблиным компании «СанРимо» «КС» подтвердило трое участников алтайского авторынка. Комментарии от самого Анатолия Саблина получить не удалось. В пресс-службе ГАЗа от комментариев отказались.

Напомним, что компания «СанРимо» изначально являлась официальным дилером FIAT и SsangYong в Барнауле. После объединения дистрибуции марок FIAT и Chrysler в России компания «СанРимо» добавила в портфель также бренды Chrysler и Jeep. Позднее, в условиях кризиса на автомобильном рынке компания сконцентрировалась на дилерстве отечественного бренда ГАЗ. Среди учредителей «СанРимо» фигурировали Вадим Дьячин, Андрей Иванченко.

Вместе с тем, как стало известно «КС», компания «СанРимо» сменила собственников. Ее новым учредителем стал Анатолий Саблин, основатель компании «Тисс Авто» — крупного барнаульского игрока на рынке неавторизованной продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом. До недавнего времени «Тисс Авто» не являлась официальным дилером какого-либо из автомобильных брендов, но с покупкой «СанРимо» компания станет полноправным участником этого сегмента.

«На моей памяти Анатолий Саблин всегда занимался торговлей автомобилей, как это практиковалось в 90-ые годы, — то есть без статуса официального дилера и каких-либо связанных с этим «отягощений» в виде обязательных стандартов производителей, специальных требований, и.т.д. Насколько мне известно, он уже давно рассматривал возможность выйти на рынок официального дилерства, и вот теперь с покупкой «СанРимо» ему это удалось», — поясняет топ-менеджер одного из участников сибирского авторынка на условиях анонимности. «В определенной степени для Анатолия Саблина выход в сегмент официального дилерства будет управленческим вызовом. Время покажет, окажется ли оправданным такое решение», — добавляет руководитель одного из сибирских автодилеров на условиях анонимности.

По словам одного из участников рынка, одним из мотивов покупки «СанРимо» для Анатолия Саблина могла стать потребность в автосалоне, в котором можно было бы в том числе организовать продажи и обслуживание автомобилей марок Toyota и Lexus.

Напомним, что после закрытия весной 2016 года салонов «СЛК-Моторс» в Алтайском крае так и не появился официальный дилер этих брендов. Изначально тендер на право официально представлять марки Toyota и Lexus выиграл крупнейший московский дилер этих брендов — СП «Бизнес Кар». Однако позже компания отказалась от своих первоначальных намерений из-за того, что «не смогла согласовать с ООО «Тойота Мотор» приемлемые для обоих сторон условия». Дистрибьютор был вынужден организовать повторный тендер по обоим брендам, который выиграла местная компания «АлтайЕвроМоторс» (официальный дилер Audi, Skoda, Volkswagen в Барнауле). Однако по состоянию на сегодня она пока не запустила дилерские центры Toyota и Lexus, и ожидать этого, по оценкам экспертов, стоит не ранее марта 2018 года. В таких условиях активизация «Тисс Авто» по брендам Toyota и Lexus видится участникам рынка вполне логичной. В качестве примера они приводят компанию «Ярс-Моторс», которая по аналогичной схеме в Новосибирске в отсутствие официального дилера Lexus точно также закрывает потребность региона в автомобилях японского бренда и ранее даже объявляла о планах по строительству полнофункционального салона.

Тем временем полнофункциональные автосалоны марок Toyota и Lexus в Барнауле и Новосибирске, ранее принадлежавшие ГК «СЛК-Моторс», продолжают оставаться без движения. Недавние торги по объектам в Барнауле были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

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