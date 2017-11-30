Концессионное соглашение по четвертому мосту в Новосибирске намерены подписать в установленные сроки

На прошедшем 29 ноября заседании рабочей группы по подписанию концессионного соглашения строительства так называемого Центрального моста в Новосибирске было объявлено о намерении подписать соответствующее соглашение с концессионером.

Накануне в правительстве Новосибирской области состоялось заседании рабочей группы по подписанию концессионного соглашения строительства четвертого моста в областном центре. Раннее депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус уже рассказывала, что на сам текст соглашения участникам совещания взглянуть не удалось.

По словам присутствующего на заседании замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Ракова, в ходе заседания между депутатами, региональным правительством и представителями концессионера «получился живой диалог». Он же сообщил, что концедент (областное правительство) и концессионер «Сибирская концессионная компания» нацелены на подписание соглашения в установленные сроки, поэтому сейчас идет обсуждение соглашения. Напомним, датой подписания документа назначено 6 декабря.

В очередной раз на заседании была затронута целесообразность реализации такого масштабного проекта. Как выразился начальник Западно-Сибирского управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Василий Иванько, новый мостовой переход напрямую связан с развитием мегаполиса. Он также сказал о вероятности закрытия самого возрастного и самого загруженного моста города – Октябрьского моста – на реконструкцию, и тогда в отсутствии альтернатив в центре Новосибирска могут возникнуть затруднения в дорожной ситуации.

По словам Иванько, наличие свободных мостов, кроме того, необходимо для перевозки опасных грузов. «В Новосибирске Октябрьский мост для этого закрыт, поскольку он постоянно работает в режиме перегрузки. А для перевозки опасных грузов есть особые условия, в том числе – отсутствие большого количества и скопления автотранспорта. Поэтому доставка таких грузов осуществляется через Димитровский мост и мост на Северном объезде. Открытие любого искусственного сооружения дает возможность обеспечить равномерное распределение грузоперевозок», – отметил он.

Его поддержал профессор кафедры архитектуры Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Валерий Филиппов, дополнив, что, учитывая такую проработанность проекта, упускать шанс этого строительства нельзя.

«Получить новый мостовой переход в центре города и четко обозначить продолжение Ипподромской магистрали через Обь – это большое и великое дело», – уверен Валерий Филиппов.

Сам же глава региона Андрей Травников говорил 28 ноября на встрече с журналистами, что решение должно быть принято уже в ближайшие дни. Он подчеркивал, что в этом вопросе он будет опираться на мнение горсовета, заксобрания и экспертов. По мнению Травникова, решение в отношении такого объекта необходимо принимать, исходя не из тактических соображений: «горизонт видения» должен быть не на расстоянии вытянутой руки, поскольку это проект – стратегический, долгосрочный, существенно влияющий на развитие города на ближайшие десятилетия.

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