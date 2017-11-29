В Искитиме открылась трехэтажная ледовая арена

В среду, 29 ноября в Искитиме состоялось открытие ледового дворца спорта «Арена 300», названного так в честь трехсотлетнего юбилея города.

В год трехсотлетнего юбилея Искитима был сдан всесезонный крытый спортивный комплекс Ледовый дворец спорта «Арена 300» имени хоккеиста Алексея Касатонова. В торжественной церемонии открытия ЛДС приняли участие врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, председатель законодательного собрания региона Андрей Шимкив, депутат Госдумы Александр Карелин и другие официальные лица.

Комплекс располагает ледовой ареной, тренажерным залом, залом для борьбы, хореографическим залом. «Арена 300» возводилась в рамках государственно-частного партнёрства в сфере строительства спортивных и социальных объектов. Инвестором выступил бердский бизнесмен, руководитель ПО «Кристалл» Виктор Голубев. Как отметил во вступительном слове Андрей Травников, такой опыт нужно развивать и транслировать в другие муниципальные районы и городские округа области.

Общая площадь трёхэтажного спортивного комплекса составляет 8325 кв. м. Трибуны на хоккейной площадке рассчитаны на 3 тыс. мест. На каждом из трёх этажей расположено по одной разминочной круговой беговой дорожке длиной 200 метров и шириной 2 метра. Кроме того, в комплексе есть спортивный бар на 40 мест, гостиница на 75 мест, а также спортивный торговый центр, конференц-зал, спортивные раздевалки, прокат и заточка коньков, раздевалки для массового катания.

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