Подмосковные дорожники отремонтируют Северный обход Новосибирска за полмиллиарда рублей

На сайте госзакупок размещены итоги конкурса по поиску подрядчика, который займется ремонтом участка автодороги Р-254 «Иртыш» и Северного обхода Новосибирска.

В начале ноября «Сибуправтодор» объявлял аукцион на ремонт Северного обхода и участка автодороги Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. Согласно итогам конкурса, ремонт за федеральные 542,32 млн рублей произведет компания «Сибстройдор», зарегистрированная в подмосковной Балашихе. Предприятие стало единственным участником конкурса.

«Контракт заключается с единственным подрядчиком обществом с ограниченной ответственностью «Сибстройдор», — говорится в документах, датированных 27 ноября.

В частности, подрядчик отремонтирует участки Северного обхода в Коченевском и Новосибирском районах длиною в 14 км, а также два участка дороги Р-254 «Иртыш» протяженностью 12 км. Рабочие должны приступить к исполнению уже 15 декабря, а завершить ремонт цементобетонного покрытия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, и швов сжатия в октябре 2018 года.

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