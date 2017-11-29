Врио губернатора Омской области охарактеризовал нового мэра Омска

Врио губернатора Александр Бурков во время пресс-завтрака с журналистами подчеркнул, что мэр должен быть самостоятельным, и выразил свое мнение по выборам, сказав, что выступает за выбор мэра горожанами.

«Дама с характером» — так охарактеризовал нового мэра Омска Оксану Фадину врио губернатора Омской области Александр Бурков, сказав, что не намерен контролировать каждый ее шаг, так как глава города должен сам принимать решения и отстаивать свою позицию. Врио губернатора также рассказал журналистам, что между ним и Фадиной планируется дискуссия по распределению бюджетных средств между городом и областью.

«Я иллюзий не питаю: кто бы ни стал мэром, дискуссии все равно будут. Мы будем искать баланс между Омском и муниципальными районами, я готов к пересмотру налогов. Нам важно, чтобы новый мэр вступил в должность и определил, в каких направлениях есть проблемы, куда в первую очередь нужно направить средства», — заявил глава региона, отметив заслугу нового мэра в том, что она знает ситуацию всего бюджета области и знакома с ситуацией в районах благодаря работе в облправительстве.

Что касается кадрового вопроса, Бурков выразился, что не хотел бы делать из этого «шоу», и в очередной раз напомнил о намерении опираться на местные кадры. Он поделился с представителями омских СМИ, что кадры будут выбираться среди депутатов и среди участников программы «Лидеры России».

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