На заседании комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска 24 ноября парламентарии выясняли, нужен ли бассейн на МЖК и почему мэрия города не использует 23 квартиры при реализации программы развития застроенных территорий (РЗТ).

Сначала депутаты в первом чтении проголосовали за проект бюджета города на 2018-й и плановый период 2019–2020 годов.

Представляя проект решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки города в первом чтении, заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев обратил внимание депутатов на то, что текущий документ подготовлен после публичных слушаний, прошедших 5 октября 2017 года.

Во время публичных слушаний поступило 128 предложений, часть из которых отклонили, в том числе и предложение по строительству ледовой арены в Кировском районе на берегу Оби. «В документе оно отсутствует, потому что ранее не было принято решение по изменению зонирования территории», — объяснил начальник ДСиА. В итоге документ включил 109 приложений.

Председатель комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Дамаев поднял вопрос о перезонировании в зону общественно-деловой застройки (ОД-1) участка рядом с Бульваром молодежи. «С чем связано перезонирование? Дело в том, что центральный участок уже предоставлен под реализацию социального проекта, а точнее, под строительство жилья для молодых ученых в Академгородке. Другая площадка сложной формы, огибающая указанный участок с двух сторон, предоставлена под реализацию социального проекта ЖСК «Протон» и уже запущен», — пояснил необходимость изменения целевого назначения площадки Алексей Кондратьев.

В результате был установлен публичный сервитут, требованиями которого является свободный доступ к этой территории всех жителей. Такое решение, по мнению начальника ДСиА, позволит объединить два участка и не нарушить права жителей на пользование тротуаром.

Также, по словам Дмитрия Дамаева, поступило много обращений от жителей близлежащих домов в адрес приложения 23 об участке в границах Гусинобродского шоссе и ул. Лазурной. «Речь также идет о полоске земельного участка, который предоставлен под строительство спортивного объекта и находится в зоне спортивного назначения (ОД-4). Соседние два участка также предназначены для строительства и входят в зону ОД-1. Соответственно, застройщик обратился с просьбой о перезонировании для последующего объединения участка в один», — рассказал чиновник. В свою очередь инициативная группа просила сохранить существующую зеленую зону и со временем ее расширить. Как пояснил начальник ДСиА, в департаменте в ближайшее время готовы обсуждать вопросы изменения границ зеленого пространства.

Депутат Совета депутатов Новосибирска Валерий Черных уточнил, может ли владелец участка построить там кафе. Алексей Кондратьев ответил утвердительно. Тогда депутат предположил, что мэрия идет навстречу предпринимателю. На что чиновник возразил, заметив, что идет навстречу не только предпринимателю, но и развитию смежной территории, оптимизируя тем самым запланированную застройку с целью сохранения и расширения имеющихся зеленых насаждений.

Также Валерий Черных высказал сомнение в необходимости строительства бассейна на МЖК. Алексей Кондратьев в свою очередь заметил, что этот район не обеспечен объектами социальной инфраструктуры в полной мере.

Тем не менее парламентарий продолжал отстаивать свою точку зрения, предоставив 1,5 тысячи подписей жителей МЖК, выступающих против перезонирования участка. По его словам, в зеленой зоне расположено природное озеро. Жители опасаются, что в случае перезонирования они могут его лишиться.

Депутат попросил провести выездное совещание, где власти совместно с общественниками и активистами микрорайона обсудили бы вопрос сохранения этого природного объекта, а также предоставили бы «понятный план развития этой территории». Алексей Кондратьев пообещал провести такое мероприятие в течение ближайших двух недель.

В завершение заседания комиссии депутаты обсудили результаты проверки эффективности использования средств бюджета города при реализации программы «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий (РЗТ)» на 2012–2017 годы, за период 2012–2016 годы, проведенной контрольно-счетной палатой.

Аудитор КСП Сергей Хатеев сообщил, что сложившаяся модель финансирования расселения аварийных домов не позволяет провести детальный анализ исполнения конкретной программы РЗТ. Программа выполнена на 81,2%, на ее реализацию затрачено 253 млн руб.

Депутаты подняли вопрос, почему же длительное время не используется муниципальное имущество на сумму 54 млн руб., а точнее, 23 трехкомнатные квартиры.

Начальник управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска Дмитрий Рыбалко ответил, что за отчетный период все целевые показатели программы по расселению из ветхого и аварийного жилья исполнены на 100%. «У нас не всегда получается распоряжаться имуществом быстро, и те проблемы, которые нам достались, не всегда быстро разрешаемы. Что же касается неиспользованных квартир, то это имущество планировалось применить в части обеспечения доли муниципалитета при реализации договора развития застроенных территорий в рамках ул. Никитина. Напомню, что это обязательство пресловутой, известной на всю страну компании «СУ-155», где по условиям договора застройщик должен был без средств бюджета расселить 41 дом. К сожалению, ничего не получилось, и эти обязательства в том числе ложатся и на нас», — пояснил Дмитрий Рыбалко.

Депутат Сергей Трубников уточнил, что необходимо для того, чтобы далее программа РЗТ шла без пробуксовки.

Заместитель начальника управления по жилищным вопросам мэрии Денис Ковалев отметил, что, по его мнению, системная ошибка заключается в цене, которую министерство ЖКХ и энергетики региона определило в размере 35,9 тыс. руб. за квадратный метр, при том, что средняя цена в новостройках составляет порядка 45 тыс. руб. за «квадрат». «Соответственно, небольшое количество строительных компаний готовы с такой ценой работать», — посетовал Денис Ковалев.

Сергей Трубников для разрешения проблемы предложил создать рабочую группу, где участники обсудили бы в том числе и механизмы увеличения стоимости квадратного метра при реализации программы РЗТ.

В результате депутаты единогласно проголосовали за решение, подготовленное комиссией.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter