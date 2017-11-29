Как развивается рынок ритейла? На что делать ставку в развитии бизнеса? Как меняются настроения на потребительском рынке, и каков прогноз на 2018 год? Эти вопросы стали предметом обсуждения на прошедшем 23-24 ноября в Новосибирске IV Сибирском форуме «Ритейл будущего: как новые технологии меняют рынок».

Организаторами мероприятия выступили ГК «Обувь России», Redis Business Class, «Коммерсантъ», «АКОРТ», Союз независимых сетей России. Сессия I, посвященная вопросам трендов и развития рынка, была условно разделена на две части: первая содержала констатацию со стороны покупателей и ритейлеров, вторая выделяла процессы — как активно действовать и что можно менять.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются представители сферы ритейла сегодня —изменение потребительского настроения и предпочтений людей на фоне активного развития самого рынка. Как поступать в такой ситуации, участники рынка обсудили вместе с экспертами на IV Сибирском форуме “Ритейл будущего: как новые технологии меняют рынок”, который прошел в Новосибирске 23-24 ноября.

На сегодня ритейлеры констатируют изменение настроений на потребительском рынке. По данным исследований международной компании Gfk, порядка 30% покупателей на сегодня хотят получить некое свежее впечатление от шоппинга. Ритейл должен отвечать на этот запрос и создавать новый уникальный опыт, а не просто обеспечивать процесс продажи.

Тем не менее, удобство, по-прежнему, остается главным трендом розничной торговли. Повышается значимость персонального маркетинга, на втором месте — интернет. Мобильные коммуникации сегодня занимают третье место, в будущем — это тренд №1. Ценовая конкуренция пока сохраняет свою значимость сегодня, но в будущем, вероятно, потеряет свою актуальность. По мнению экспертов, важность персонального маркетинга также вырастет в будущем. Примером может выступать IKEA, по сути продающая образ жизни.

Подводя итоги текущего года, можно сказать о том, что экономическая ситуация стабилизировалась: индекс потребительских настроений вышел в положительную зону, и эта динамика сохраняется с февраля текущего года. Показатель «рождаемость к смертности» также стабилизировался, да и в целом самочувствие рынка не вызывает опасений. «На текущий момент люди привыкли к кризису. Присутствуют нотки осторожного оптимизма, в основном связанные с будущим», — поясняет директор​​ по ​​развитию ​​международной компании ​Gfk ​​(г. ​​Москва)​​ Екатерина Степанюк.

Интересна и мотивация самих покупателей. Примечательно, что 52% потребителей на текущем этапе находятся в поисках лучшей цены, ищут специальные предложения и низкие цены, 25% составляют список продуктов и стараются его придерживаться. Большие упаковки и собственная торговая марка уже не определяют успех продаж.

Тем не менее, именно продуктовый ритейл традиционно имеет устойчивые позиции, так как согласно предоставленным исследованиям, порядка 45% доходов усредненного потребителя сегодня уходит на питание. В 2013 году цифра составляла 43%, 2001 году — 60%.

Среди каналов продаж прослеживается рост востребованности гипермаркетов, супермаркеты зафиксировали стабильное положение, а вот дискаунтеры показали впечатляющую динамику роста. При этом, эксперты отмечают положительное отношение к товарам с маркировкой «Сделано в России».

Примечательно, что если привычный оффлайн ритейл сегодня направлен на удовлетворение эмоциональных потребностей, то онлайн ритейл — на рациональные нужды. Согласно прогнозу, темпы роста онлайн ритейла значительно снизятся к 2020 году и стабилизируются на этом уровне.

Что касается аудитории электронной торговли, то по итогам 1 полугодия 2017 года, то 30% респондентов возраста 16-55 лет сделали выбор именно в пользу e-commerce. В 2016 году, к слову, этот процент составлял лишь 25%, а годом ранее — 21%. «Такие успехи связаны с логистикой. Это основное, что сдерживает рынок. Для 48% людей важно также смотреть и щупать товар при покупке. Этим нужно пользоваться мультиканальным брендам», — поясняет Екатерина Степанюк.

Доля мобильных устройств в онлайн-заказах в российских магазинах составила на сегодня составляет 17% против 10% в 2016 году и 8% в 2015 году.

Прогнозируя дальнейшие тенденции и будущее отрасли, необходимо прислушиваться к трендам. По мнению экспертов, рынок созрел для создания молла будущего — места встреч с выходом за пределы здания в городскую среду, а также формирования некого полигона для тестирования и создания новых продуктов и услуг совместными усилиями производителя и потребителя. Возможно открытие кинотеатров и даже капсульных отелей, сосредоточение активности в одном пространстве, развитие которого ограничено только временем. Одним из носителей лучших практик по мнению экспертов можно считать компанию IKEA, организовавшую снаружи своего магазина парк. Другой пример — компания Adidas, которая предлагает не менее свежее решение: можно прийти в магазин и заказать свитер, который будет сделан на месте.

Среди других актуальных вопросов для ритейла важную роль играет внедрение новых учетных систем. Часть из них являются необходимыми и способствуют развитию рынка, другие — нежелательными, влекущими за собой сложности и финансовое удорожание. Необходимо договариваться с государством, убеждать правительство смягчить требования для малого производства. «Есть предложение вводить маркировку не на все подряд, а только по существенным причинам (там, где есть серьезные недоплаты, контрафакт, контрабанда, серый рынок) и по согласованию с участниками рынка, с минимальными затратами для них. Это совпадает с интересами потребителей», — сообщает директор по развитию «АКОРТ» (г. Москва) Юрий Борисов.

К ключевым проблемам сегодня можно отнести и формирование долгосрочных конкурентных преимуществ. Для более активного развития компании необходимо смотреть на эффективность модели, сильную команду и качественную бизнес историю. Форматом роста служит рентабельность, чистая прибыль. «Небольшое заблуждение, что инвесторы хотят покупать большие компании. Не нужно быть №1 по маркетингу, стратегии, количеству магазинов и выручке, главное — эффективность и порядок в финансах», — заключает директор группы компаний “Обувь России” (г. Новосибирск) Антон Титов.

Ритейлеры продолжают экспериментировать и в сфере финансов. Примером может служить ПАО «МегаФон», выпустившее первые облигации на блокчейне в России, а в продуктовом ритейле — торговая сеть «Пятерочка» (X5 Retail Group), направленность которой — рост и развитие вместе с партнерами.

Резюмируя ситуацию на рынке, управляющий партнер ПБК Менеджмент (г. Москва) Александр Шубин отмечает, что рынок вступил в новую эру Retail 4.0, направленную на создание единого покупательского опыта. В этой терминологии Retail 0 — семейные магазины, Retail 1.0 — магазины самообслуживания, Retail 2.0 — розничные сети, Retail 3.0 — E-commerce, Retail 4.0 — интегрированный покупательский опыт, «семейный магазин». Остается лишь дождаться, что принесет Retail 4.0 покупателям в регионах.

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