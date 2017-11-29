Кузбасс получил дополнительно 280 млн рублей на переселение жителей из домов вблизи шахт

 
 

Из федерального бюджета Кемеровской области дополнительно выделено 281,5 млн рублей на переселение жителей, чьи дома находятся там, где ранее велась добыча угля, рассказали в пресс-службе кузбасской администрации.

Более еще ста кузбасских семей будут переселены из домов, находящихся вблизи шахт. Кузбасс получил на эти цели свыше 281 млн рублей дополнительных средств. В частности, этот объем пойдет на переселение граждан, живущих в моногородах – Анжеро-Судженске (100,5 млн рублей для 66 семей), Прокопьевске (100 млн рублей для 51 семьи) и Киселевске (81 млн рублей для 46 семей).

«По договоренности Амана Тулеева с Минэнерго РФ Кузбасс дополнительно получил почти 282 млн рублей на переселение жителей с подработанных территорий», — говорится в сообщении областной администрации.

В целом же, на 2017 год было запланировано выделение Кузбассу 820 млн рублей для переселения 437 семей, но благодаря дополнительным средствам их число достигнет 600. Всего с 1998 по 2016 годы в рамках программ по содействию в переселении с угольных территорий в Кузбассе было потрачено 18 млрд рублей и переселено свыше 17 тыс. семей.

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