На территории Новосибирской области действуют 12 производителей, чья продукция попадает в школьные столовые, но при этом по указанному на этикетках адресу они отсутствуют. О таких фактах областное управление Роспотребнадхора узнает от коллег из других регионов, так как на собственной территории продукция заявленных производителей отсутствует даже в розничной продаже. Об этой и других проблемах, которые касаются качества детского питания — в материале «КС».

«100% исследованных образцов колбасы — фальсификаты»

В текущем учебном году управление Роспотребнадзора по НСО провело проверки организации питания в 60 образовательных учреждениях региона. Нарушения выявлены в 80% из них. Составлено более 300 протоколов об административных правонарушениях, выдано 508 предписаний об устранении выявленных нарушений, о приостановлении реализации продукции и т. д.

«В ряде муниципальных районов при организации питания обучающихся выявлены случаи исключения отдельных видов продуктов. Так, в Чистозерном районе в шести школах исключены свежие фрукты, в четырех школах — творог и рыба. И эти продукты наиболее часто исключаются из рациона школьников», — делится результатами проверок участник форума «За честные закупки», заместитель начальника Роспотребнадзора по НСО Людмила Щукина.

Под особым контролем Роспотребнадзора — качество и безопасность молочной продукции. Лабораторный контроль 719 проб молока и молочной продукции как импортного, так и отечественного производства выявил несоответствия нормативным требованиям в 3,3% случаев. При этом из 133 проб, взятых на объектах социальной сферы, обнаружено всего 7 проб фальсифицированной молочной продукции. «Это производители из других регионов — Москва, Азов, Челябинская область, Алтайский край. Поставщиками продукции явились ООО «Контакт»и ООО «Торгсиб» из Новосибирска, ЗАО «Новое время», ООО «Пегас» из Бердска», — приводит данные Людмила Щукина.

Правонарушитель уходит от ответственности и продолжает свою деятельность по производству и реализации фальсифицированной продукции

В целом же, в Роспотребнадзоре при этом отмечают, что в 2017 году продолжается тенденция по сокращению объемов фальсификации продукции, поставляемой в образовательные организации.

Директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания, член комиссии при министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области по вопросам обеспечения продовольственной безопасности на потребительском рынке, к. м. н. врач-диетолог Яков Новоселов делится другими цифрами. «По результатам независимых экспертиз, 80% пищевых продуктов, поставляемых в школы, из тех которые мы проверили, — это фальсификаты и недоброкачественные продукты, которые при этом поставляются по ценам на 30–60% все средней рыночной стоимости».

Как отметил эксперт, 100% исследованных образцов колбасных изделий — фальсификаты, не соответствующие ГОСТу, мясо птицы в 75% оказалось недоброкачественным, либо подмененным на более дешевый аналог, мясо и фарш в 50% случаях также оказались недоброкачественными», — отметил Яков Новоселов.

При этом эксперт заявил, что «там, где нам удавалось найти документы с указанием поставщиков, мы ни разу не видели нашего местного производителя. Подмосковье, Челябинск, Алтай, Екатеринбург — да. НСО — нет».

По данным Роспотребнадзора в этом году увеличилось число предприятий-изготовителей такой продукции, которые отсутствуют по указанным на этикетках адресам. «На территории НСО зарегистририровано 12 предприятий-фантомов, в прошлом году было 10. Мы узнаем о них от своих коллег из других регионов. По этим фактам управление передает документы для рассмотрения в правоохранительные органы. Согласно ответам, на сегодня, к сожалению, не возбуждено ни одного уголовного дела по этим материалам. Таким образом, правонарушения не пресекаются, правонарушитель уходит от ответственности и продолжает свою деятельность по производству и реализации фальсифицированной продукции», — заключает Людмила Щукина.

Как уточняет Яков Новоселов, аналогичные предприятия-«фантомы» из других регионов точно также действуют на территории НСО, поставляя свой продукт в местные школы.

До двадцати лет лишения свободы за коррупцию

Темой качества школьного питания сегодня озадачены не только в Роспотребнадзоре. Решением проблемы совместно с властями на всех уровнях занимаются и активисты «Народного Фронта», обозначившие ее ключевой на прошедшем форуме «За честные закупки».

«Эту тему мы «кочегарим» от конкретного результата, где добиваемся, чтобы поставщика внесли в реестр недобросовестных и где нужно — привлекли к уголовной ответственности, до изменений в ФЗ-44. Мы понимаем, что у заказчиков руки связаны, они не могут нормально конкурс провести, потому что на него выходят недобросовестные поставщики. А потом все это безобразие и происходит», — объясняет координатор проекта «За честные закупки», депутат Государственной Думы РФ Антон Гетта.

На сегодня активистам «Народного Фронта» уже удалось добиться того, чтобы компании, поставляющие в детские сады фальсификаты или некачественное питание, вносились в реестр недобросовестных поставщиков, после этого им запрещается осуществлять данную деятельность не только в своем городе, но и по всей стране.

Кроме того, со следующего года в силу вступит закон, предусматривающий до двадцати лет лишения свободы за коррупцию в сфере госзакупок, а именно, за хищение в особо крупных размерах.

При этом Антон Гетта уточняет, что исполняя закон, «нужно будет искать баланс, как ужесточать наказание для особых коррупционеров и упростить применение закона для того, чтобы не страдали рядовые заказчики».

Что касается основного для регулирования госзакупок ФЗ-44, то его «срочно нужно править, чтобы он был применим и свою функцию выполнял без боя. Часто в муниципалитетах не знают, как с ним справиться», — сетует Антон Гетта.

Член экспертно-консультативного совета по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок парламентской фракции «Единая Россия», эксперт проекта «За честные закупки» Павел Лисин отмечает, что этот процесс в Госдуме идет, но «столкновение интересов его тормозит».

При этом Яков Новоселов убежден, что уповать на федеральное законодательство здесь особого смысла нет, так как «оно уже предусматривает абсолютную возможность региональной и муниципальной власти самостоятельно оценивать качество поставляемых продуктов и услуг».

Он отметил, что за последнее время удалось много достичь в рамках взаимодействия с муниципалитетом, правительством региона и депутатским корпусом. В частности, уже разработан регламент контроля экспертизы качества пищевых продуктов, поставляемых в детские учреждения. «Мы глубоко убеждены, что в будущем году этот регламент будет реализован в полную силу, пока он разработан, согласован и существует в экспериментальном варианте», — поделился Яков Новоселов и отметил, что силами активистов удалось добиться того, что мэрия Новосибирска выделила средства на экспертизы качества пищевых продуктов, которые поставляются в школы.

Людмила Щукина добавила, что на питание детей из многодетных и малоимущих семей выделено из областного бюджета более 700 млн рублей, что на 17% больше, чем в прошлом году.

«По состоянию на ноябрь питание на льготных условиях получали более таких 70000 детей, и бесплатным питанием обеспечено более 21500 детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. С января 2018 года норматив предоставления питания на льготных условиях для детям из малоимущих и многодетных семей из областного бюджета увеличится почти в 2 раза, с 18 рублей 44 копеек в день на одного обучающегося, до 35 рублей».

«Уберите бумажный барьер»

Однако проблем, связанных с поставками питания в школы и сады остается немало.

Руководитель проектного офиса Ассоциации центрального федерального округа по вопросам развития системы внутренней продовольственной помощи, федеральный эксперт Андрей Плышевский указывает на то, что сегодня «только 15% закупок проходит через конкурсные процедуры, все остальное — так называемые „стотысячные закупки“, которые делают неизвестно кто и неизвестно как».

Особо остро стоит проблема с привлечением к поставкам местных сельхозпроизводителей. Основной проблемой фермер из Алтайского края Джастас Уолкер считает сложность вхождения в саму систему школьного питания. «Мы не можем прийти в местную школу и быть поставщиком. Увозим свою продукцию в город, а местные школы завозят тетропаковское непонятно что», — пояснил Джастас Уолкер. Фермер привел в пример «абсурдную ситуацию», когда хозяйство привозит продукцию для частного потребления учителям и воспитателям прямо в школу, но права поставить ее на стол ученикам — нет. «Самая нужная поддержка — дать место за столом переговоров о закупках, убрать этот бумажный барьер», — убежден фермер.

С ним соглашается и директор ООО «Алтайагросоюз» Антоний Никулин: «Все посредники, кому не лень, у кого товар не гож, — все лезут в закупки. Дайте производителям это делать!».

Однако пока выйти на торги местные фермеры не могут. «Когда в одном лоте требуется поставить молоко, бананы и курагу, понятно, что производитель молока не сможет выиграть этот лот, — объясняет Яков Новоселов. — Или мы видим в одном лоте на миллион рублей мясо, условно, за 150 рублей кг, при этом — курага за два рубля и сухофрукты за рубль. Выигравший поставщик оформляет частичное расторжение по поставке кураги и сухофруктов, а на весь миллион поставляет мясо, которое уже не по 150 рублей, а по 400. И это довольно сложно увидеть».

Выходом из сложившейся ситуации общественники видят создание неких коопераций, которые объединят местных сельхозпроизводителей.

Препятствием к этому Андрей Плышевский видит в том, что такие объединения должны происходить не на уровне «у тебя картофель, у меня молоко, у него куры». Объединение должно происходить ресурсами и функциями и иметь определенную материальную базу, что обеспечить малым и средним хозяйствам самостоятельно не так просто.

«Но все не так безнадежно. В России принята и разрабатывается система агрологистики. Одним из его элементов будут являться агрологические центры, предназначенные для создания складов, хранилищ, машинно-тракторных станций и так далее. В эту сторону двигаемся», — уверил Андрей Плышевский и выразил надежду, что хорошие продукты, выращенные фермерами, попадут-таки в сеть социального питания.

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