Новосибирская область заняла второе место среди городов России по предложению электрокаров

Новосибирские объявления о продаже электромобилей составили 18% среди всех российских объявлений о продаже электромобилей за октябрь 2017. Такие данные приводит пресс-служба «Авто.ру».

По информации «Авто.ру», более половины (54%) предложений о продаже электрокаров поступили из Москвы. Следом идет Новосибирск и Санкт-Петербург, с 18% и 4% соответственно.

Несмотря на то, что число электромобилей по сравнению с обычными авто составляет сотые доли процента, количество предложений подержанных автомобилей по стране, по сравнению с октябрем прошлого года выросло в 12 раз, сообщает «Авто.ру». Интерес к электрокарам растет и даже превышает предложение, за последний год количество уникальных пользователей, просматривающих объявления о продаже электромобилей выросло на 30%. Те же показатели на новые электрокары и вовсе выросли в 9 раз за год.

«Тенденции в Европе и США таковы, что государство, бизнес и общество движутся в сторону экологически чистых решений. Введено большое количество льгот, за счёт которых обслуживать электрокар или гибридное авто в ряде стран выгоднее, чем аналогичные модели с бензиновыми двигателями», – отмечает руководитель сервисов для бизнеса и продаж «Авто.ру» Роман Цупер. Также он заявил, что повышение интереса к электрокарам связано с недавно прошедшим автомобильным салоном во Франкфурте.

Помимо этого сообщается, что самыми популярными марками электрокаров в России на сегодня являются Nissan, Tesla и BMW.

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