В среду в правительстве Новосибирской области прошло совещание, на котором состоялось обсуждение строительства четвертого моста через Обь. Подробностями того, о чем говорилось на совещании, поделилась депутат горсовета Наталья Пинус в прямом эфире на странице в Facebook.

Как рассказала сегодня депутат совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус после прошедшего в правительстве Новосибирской области совещания по проекту четвертого моста, его участникам так и не был представлен текст концессионного соглашения. В обсуждении приняли участие члены регионального минтранса, депутаты горсовета и представители концессионера.

Депутатам горсовета было сказано, что требуемый ими комплект документов по проекту (технико-экономическое обоснование проекта, расчет трафика, условия по субсидиям – всего девять пунктов) подготовлен и вскоре будут передан в совет, однако проект концессионного соглашения, как выразилась Наталья Пинус, носит коммерческую тайну и посмотреть его можно только после подписания определенных документов.

«Говорят, что идут ожесточенные бои по поводу содержания этого соглашения. Оно носит коммерческую тайну и посмотреть его можно, только написав какие-то подписки о неразглашении коммерческой тайны», — сказала в прямом эфире депутат Наталья Пинус.

При этом она задалась вопросом, почему подробности соглашения остаются закрытыми, когда этот масштабный проект «действительно имеет большое значение для горожан и для бюджета города». По словам депутата, новосибирский горсовет планирует обсудитьего на сессии 1 декабря — незадолго до подписания документа. Напомним, ранее министр транспорта региона Анатолий Костылевский анонсировал дату подписания соглашения — 6 декабря.

На момент публикации материала сообщений как о самом совещании, так и о его итогах ни от областного правительства, ни от минтранса не поступило.

К слову, на одном из совещаний врио губернатора Андрей Травников сказал, что окончательную судьбу четвертого моста через Обь в створе ул. Ипподромской должна решить общественность.

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