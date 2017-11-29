Владимир Городецкий назначен помощником полномочного представителя президента в СФО

Как подтвердили «КС» в аппарате полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе, экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назначен на должность помощника полпреда по СФО.

Полпред по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло представит своего нового помощника Владимира Городецкого завтра. Тогда же станет известно о круге его обязанностей.

Напомним, что на встрече с бывшими главами субъектов РФ президент Владимир Путин высказал надежду на то, что все они продолжат работу на благо государства и помогут в дальнейшем развитии своих регионов.

Владимир Городецкий ушел в отставку по собственному желанию с поста губернатора Новосибирской области 6 октября 2017 года.

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