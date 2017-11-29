Структура Сбербанка получит половину активов омского «Мостовика»

ФАС России удовлетворила ходатайство входящей в структуру Сбербанка «СБК АЛЬЯНС» о приобретении половины основных производственных средств ООО «НПО «Мостовик», говорится в сообщении службы.

ФАС России согласовала ходатайство ООО «СБК АЛЬЯНС» о приобретении 50% основных производственных средств находящегося в процедуре конкурсного производства омского «НПО «Мостовик». Решение антимонопольного органа было опубликовано 27 ноября. Само же ходатайство от структуры Сбербанка было подано 30 октября.

До 2014 года «Мостовик» был крупнейшим в России предприятием по строительству крупных мостовых объектов и гидротехнических сооружений с численностью персонала свыше 27 тыс. человек, но в 2015 году его признали банкротом с реестровой задолженностью в 60 млрд рублей, а его бывший глава Олег Шишов в марте 2016 года был приговорен к трем годам колонии за растрату 1 млрд рублей. Позднее Шишов был также признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере и должен был провести за решеткой четыре года, но в марте 2017 года вышел на свободу по УДО. После этого с него потребовали вернуть в бюджет Омска более полумиллиарда рублей.

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