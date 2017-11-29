По словам заведующего родильным отделением Государственной Новосибирской областной клинической больницы ДМИТРИЯ ХОПТЯНА, ситуация с родовспоможением в регионе на сегодняшний день находится на достаточно хорошем уровне: область занимает лидирующие позиции по СФО, а также достойно смотрится в масштабах страны. Тем не менее, вопрос строительства перинатального центра стоит достаточно остро. О том, как изменит обстановку в отрасли его запуск, а также стали ли сибирячки рожать больше — в материале «КС».

«Не потому, а вопреки»

— Дмитрий Анатольевич, как бы вы охарактеризовали сегодняшнее состояние дел с родовспоможением в Новосибирской области?

— Ситуация довольно сложная, равно как со здравоохранением на территории Новосибирской области, так и в целом по стране. На отрасль оказал ощутимое влияние экономический кризис. Из окна своего кабинета, к примеру, я каждый день вижу замороженную стройку перинатального центра. А между тем это мог бы быть самый новый и передовой родильный дом области. Строительство перинатального центра в Новосибирске в составе Государственной Новосибирской областной клинической больницы (далее — ГНОКБ) началось в 2013 году, однако впоследствии было приостановлено в силу отсутствия финансирования. Объем инвестиций в проект оценивается в 4,5 млрд рублей.

С вводом перинатального центра мы могли бы забирать гораздо больше пациенток со сложным течением беременности из удаленных районов области. Большое количество таких родов, принимаемых сегодня на базах центральных районных больниц, должны осуществляться именно в отделении патологии перинатального центра. Это значительно снизило бы риск возможных осложнений среди рожениц и новорожденных.

— В случае запуска перинатального центра, по вашим оценкам, насколько снизится нагрузка на уже работающие медицинские учреждения?

— Знаете, это вопрос из разряда «а что, если бы царь Николай не отрекся от престола?». (Улыбается.) Сложно сказать, мы как работали, так и будем работать. Конечно, при условии сдачи центра врачам будут обеспечены более качественные условия работы, а женщинам — комфортное пребывание в медицинском учреждении. Будут, в частности, соблюдены и снижены до минимума риски, связанные с эпидемиологической безопасностью. Что касается ЦРБ то, безусловно, нагрузка на них снизится, особенно в сложных случаях. Но пока об этом остается только мечтать! Подвижек в проекте нет — «коробка» с незакрытым контуром стоит под окнами областной больницы уже более трех лет.

— Как в целом на данный момент Новосибирская область в сфере акушерства выглядит на федеральном уровне, а также на территории СФО? Какие проблемы стоят наиболее остро?

— В общероссийском масштабе ситуация с родовспоможением в регионе держится на достаточно хорошем уровне. В Сибири у нас одни из самых низких показателей по материнской младенческой смертности, последняя в Новосибирской области значительно ниже, чем даже в целом по России.

Однако это, на мой взгляд, как говорится, «не потому, а вопреки». То, в каких условиях вынуждены работать врачи, к сожалению, зависит не от самих врачей и даже не от руководства министерства здравоохранения региона, а от первых лиц, которые должны принимать волевые решения. Конечно, хотелось бы, чтобы акушеры-гинекологи работали, не приспосабливаясь к существующим условиям, а в комфортабельной обстановке и с современным оборудованием.

К актуальным проблемам сферы родовспоможения я бы также отнес удаленность многих роддомов Новосибирска от многопрофильных медицинских учреждений. В советское время в городе было построено достаточно много подобных объектов — к примеру, родильные дома № 6, № 4, № 2. Это отдельно стоящие больницы, в которых зачастую остро встает вопрос взаимодействия со смежными специалистами, а такие ситуации в родах возникают постоянно. Как следствие, рожениц приходится везти в другие учреждения.

В идеале любой роддом должен находиться в составе многопрофильной больницы, как, допустим, наше родильное отделение, роддом № 25, а также роддом ЦКБ СО РАН. В последнем до недавнего времени принималось небольшое количество родов, сейчас же учреждение активно развивается и соответствует роддомам второго и даже третьего уровня. (Родильный дом первого уровня рассчитан на оказание помощи роженицам при физиологическом течении беременности. Второй уровень — довольно крупный роддом с отделением детской реанимации, интенсивной терапии и клинико-диагностическим отделением. Третий уровень — это перинатальные центры, где есть возможность оказания самой современной высокотехнологической помощи. — «КС»)

Изменение текущей ситуации требует значительных финансовых вложений. Не исключаю, что проще построить что-то новое, а имеющиеся удаленные роддома перепрофилировать.

«Третьи роды сегодня уже далеко не редкость»

— По вашим оценкам, ухудшилось ли здоровье сибирячек за последние годы?

— Врачи отмечают парадоксальную ситуацию: заболеваемость населения Новосибирской области растет, а продолжительность жизни увеличивается. Это можно связать с двумя факторами — развитием медицинских технологий и диагностики. Жители урбанизированных мегаполисов, к которым относится и Новосибирск, находятся в плане здоровья на схожем уровне по всей стране. Другое дело, что контингент женщин, способных выносить и родить ребенка, сильно изменился за последние годы. Так, уже не редкость пациентки с патологиями сердца, почек, желудочно-кишечного тракта и других заболеваний. Сегодня этих границ, по сути, нет.

В ГНОКБ рожают женщины с пересаженными почками, печенью. Поэтому сказать, что здоровье сибирячек ухудшилось, я не могу. Экология, в частности, в Новосибирске, с одной стороны, улучшилась — стало меньше производственных предприятий, с другой — ухудшилась вследствие значительно возросшего числа автомобилей.

С развитием диагностики, современных методов контрацепции женщины стали делать гораздо меньше абортов, что также положительно сказывается на репродуктивном здоровье. Так, по данным Минздрава Новосибирской области, за последние 15 лет число абортов снизилось в два раза. Ведется определенная работа и со стороны специалистов женских консультаций. Я к абортам отношусь отрицательно и не делаю их по морально-этическим соображениям с 1994 года. Да, в определенных случаях к ним есть медицинские показания — при возникающих заболеваниях во время беременности или неблагоприятных факторах на ранних сроках.

К положительным факторам можно отнести и то, что в последние годы существенно возросло качество родовспоможения, особенно в области критических состояний: кровотечений, различных патологий. Врачи к этому сегодня относятся спокойно и оказывают необходимую помощь, а женщина в свою очередь выписывается из больницы с сохраненным здоровьем. Своим и ребенка.

— Что можете сказать о возрасте рожениц? Смещаются ли границы?

— Конечно. Самой возрастной пациентке, у которой мы принимали роды в областной больнице, 56 лет. Рожать в целом стали позже. Если ранее старородящей называли женщину в возрасте от 25 лет, то сейчас первые роды в большинстве случаев приходятся на 28–30 лет. Это стало вариантом нормы. Женщины занимают активную жизненную позицию, строят карьеру, и только потом обзаводятся семьями и рожают детей, поэтому, на мой взгляд, неудивительно, что границы возраста смещаются.

Не могу утвердительно сказать, хорошо это или плохо. Мы идем по пути Европы. Другое дело, с каким «багажом» женщина подходит к рождению первого ребенка. По большому счету, если она следила за своим здоровьем, в том числе женским, серьезных проблем возникать не должно.

— Тем не менее растет ли в области число беременностей с патологиями?

— Специфика деятельности родильного отделения ГНОКБ такова, что именно здесь аккумулируется большинство рожениц с теми или иными патологиями. С физиологическими родами мы фактически не работаем — они составляют не более 5%. Из года в год число беременностей с патологиями стабильно, их, к сожалению, достаточно много.

— Сколько детей ежегодно появляется в стенах Новосибирской областной клинической больницы? Какова динамика? Бытует мнение, что женщины стали рожать больше, подкреплены ли эти сведения конкретными цифрами?

— Максимально мы приняли 2700 родов в 2015 году. Больница, конечно, работала в авральном режиме. В прошлом году приняли 2300 родов, по итогам этого года ожидаем схожую статистику. Такой объем родильное отделение спокойно принимает без перегруза. Я бы сказал, что именно два года назад в Новосибирске отмечался пик рождаемости, сейчас число новорожденных постепенно снижается. Это напрямую связано с возрастом рожениц: в начале 1990-х отмечался демографический провал, который мы сейчас наблюдаем. Если говорить о вторых, третьих детях в семье, то да, женщины стали больше рожать. Третьи роды сегодня уже далеко не редкость.

— Полностью ли на сегодняшний день укомплектован штат родильного отделения Новосибирской областной клинической больницы необходимыми специалистами? Насколько остро стоит вопрос с кадрами?

— Штат родильного отделения на данный момент полностью укомплектован специалистами. Кадровой проблемы нет, молодежь охотно идет учиться на акушеров-гинекологов. Коллектив достаточно молодой — средний возраст в районе 30 лет, и я здесь, пожалуй, сейчас самый возрастной врач! (Смеется.)

— Как вы относитесь к обсуждаемой инициативе отдавать часть заказов министерства здравоохранения частным медицинским учреждениям? Государственные поликлиники не справляются со своими задачами?

— На мой взгляд, это неизбежно. Частное здравоохранение существует, это неоспоримый факт. И если оказываемая в них медицинская помощь действительно хорошего уровня, то почему бы и нет? Конкуренция — это всегда хорошо, но только если она честная. Бюджетное здравоохранение, по большому счету, тоже не бесплатное, вот только дело в том, что все средства аккумулирует в себе Фонд обязательного медицинского страхования. При этом страховые компании тратят на свое развитие определенные проценты от вложений населения. Не исключаю, что на эти суммы можно было бы построить несколько перинатальных центров. Такова наша российская модель здравоохранения.

С другой стороны, сегодня никто не запрещает государственным медицинским учреждениям оказывать в том числе и платные услуги населению. И многие бюджетные учреждения сегодня вполне конкурентоспособны на рынке.

— Поделитесь планами по развитию родильного отделения Новосибирской областной клинической больницы на 2018 год.

— Очень хотелось бы переехать в новый перинатальный центр! А пока будем работать, как и работали, грандиозных планов нет. Продолжим улучшать качество медицинской помощи, насколько это возможно в текущих условиях областной больницы, к счастью, политика министерства здравоохранения Новосибирской области этому способствует. Власть лояльно относится к области акушерства, выпустив протоколов лечения, пожалуй, больше, чем в любом другом направлении. Благодаря этому мы сегодня можем оказывать качественную медицинскую помощь каждому пациенту, обращающемуся в Новосибирскую областную клиническую больницу.

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