Директора школ и детских садов в Омске утаивали свои реальные доходы

Директора школ, интернатов и заведующие детскими садами в Омске привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России, руководители ряда бюджетных учреждений не указывали доходы, полученные их супругами в образовательных, банковских и иных организациях, либо указывали их неверно. Кроме того, по данным прокуратуры, некоторые должностные лица не указывали транспортные средства и недвижимость, зарегистрированную на них.

«Установлено, что директора школ, интернатов и заведующие детскими садами в соответствующих справках не указали доходы, полученные их супругами в образовательных, банковских и иных организациях. Руководители ряда бюджетных образовательных учреждений предоставили недостоверные сведения о своих доходах и доходах своих супругов. Семь должностных лиц не представили сведения о наличии в собственности транспортных средств, а 29 руководителей отразили недостоверные сведения об объектах недвижимости, принадлежащих им или их супругам на основании права собственности», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Всего прокуратура Омска выявила 75 нарушителей: руководителей школ, интернатов и детских садов. Вместе с тем, городской прокуратурой было внесено представление директору департамента образования администрации Омска Екатерине Спеховой. В результате 66 руководителей бюджетных образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.

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