Бердский городской суд вернул региональному министерству строительства исковое заявление, поданное к бердскому горсовету, стало известно из сообщения суда.

Исковое заявление, поданное в отношении совета депутатов Бердска и городской администрации, возвращено истцу – министерству строительства Новосибирской области. В сообщении Бердского горсуда поясняется, что административное дело о признании незаконными бездействий, устранении нарушений законодательства, на возбуждении которого настаивает минстрой, является неподсудным районному суду и может быт рассмотрено Новосибирским областным судом. Датой поступления иска значится 23 ноября, а возвращения истцу – 24 ноября.

Напомним, минстрой Новосибирской области потребовал от бердского горсовета отменить решение о перезонировании земельного участка на пересечении улиц Спортивная и Пушкина в Бердске, но этого не было сделано. После рабочей поездки врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Бердск 19 ноября работа по возвращению земельного участка продолжилась, но пока безрезультатно, так как суд вернул исковое заявление.

Сами депутаты горсовета города-спутника Новосибирска заявляли о готовности встретиться в суде с региональным правительством. По словам председателя совета депутатов Бердска Валерия Бадьина, нарушений в переводе земельного участка нет, а жители «просто недовольны появлением рядом нового дома».

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