До конца года в Новосибирске будут сданы семь долгостроев

За истекший период этого года в Новосибирске ввели в эксплуатацию пять долгостроев из 12 запланированных, отчитались в региональном минстрое.

Из 12 долгостроев, которые были запланированы к вводу в 2017 году, пять уже введены в эксплуатацию: 205 дольщиков получили свое жилье. Все дома, строительство которых завершено, расположены на территории Новосибирска по улице Петухова, Ивачева, Богдана Хмельницкого и Авиастроителей.

Тем не менее до конца года планируется ввод еще семи проблемных объектов. Так, в декабре власти обещают закончить строительство многоквартирного дома на пересечении ул. Кошурникова и ул. Фрунзе, а также другого одного из самых старейших долгостроев города — дом на улице Сибирской, 35/1. Начало его строительству было положено еще в 1995 году. Кроме того, на очереди жилой дом по ул. Сакко и Ванцетти, 31/4, строительство которого началось семь лет назад. Всего в городе недостроенными остаются 42 жилых дома.

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