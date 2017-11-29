В декабре Новосибирск посетят федеральные руководители

В первой половине декабря с рабочим визитом Новосибирск посетят руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков и вице-премьер России Аркадий Дворкович, рассказал журналистам врио губернатора Новосибирской области.

Как стало известно, 8 декабря планируется визит в Новосибирск руководителя ФАНО Михаила Котюкова, а спустя неделю – 15-16 декабря – вице-премьера России Аркадия Дворковича. По словам врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, изначально планировалось, что федеральные руководители приедут в Новосибирск на этой неделе, но планы пришлось перенести из-за изменения графика президента РФ Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева.

С Михаилом Котюковым, с которым врио губернатора уже встречался в Москве во время ноябрьской рабочей поездки, будет обсуждаться строительство подстанции «Академическая» и использование имущественного комплекса ФАНО и РАН.

К визиту Аркадия Дворковича будет приурочено заседание рабочей группы по программе реиндустриализации, в рамках которого Андрей Травников намерен представить два инвестпроекта для внесения в ряд приоритетных. Дворкович также примет участие в заседании рабочей группы по развитию биотехнологий.

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