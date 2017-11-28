Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников 28 ноября в ходе пресс-конференции прокомментировал предложение Алексея Кудрина создать агломерацию Томск-Новосибирск-Барнаул. По его мнению, создать такую структуру будет очень сложно и не целесообразно.

«То, что на сегодня агломерации являются точками роста для всей страны не подвергается сомнению. То, что новосибирская агломерация на сегодня одна из самых крупных и одна из быстрорастущих на территории России и на территории СФО, тоже всем известно. Следует ли вокруг новосибирской агломерации создавать какую-то более крупную административную структурную единицу, вопрос открытый, потому что пока не понятен статус этой структуры, — прокомментировал Андрей Травников. — Это будет просто определенное наименование или предполагается предоставить субъектам какие-то полномочия? Вопрос открытый».

Кроме административного устройства предполагаемой агломерации у главы Новосибирской области вызвало вопросы и территориальное деление. Пока что не ясно, каким образом уладится вопрос соединения трёх центров различных административных единиц.

«Я однозначно возражаю против изменения границ субъектов Российской Федерации. Как можно от Новосибирска отрезать часть территории региона? А куда муниципальный район? Кому его передать? Или сделать его самостоятельным? Мы же понимаем, что сегодня сложилась такая достаточно очень гармоничная структура территории Новосибирской области», – подчеркнул врио губернатора. Также, по словам Андрея Травникова, многие районы развиваются именно благодаря тому, что Новосибирск является транспортно-логистичесим центром, через который осуществляется распространение продукции сельхозпроизводителями.

Тем не менее, Андрей Травников всё же отметил возможность и перспективность сотрудничества с Новосибирска, Томска и Барнаула. «Может быть, следует рассматривать инициативу не как агломерационные связи между тем же Барнаулом и Новосибирском, тем же Новосибирском и Томском, а как выстраивание связей по определённым направлениям. В этом случае использовать эффект кооперации в отдельных отраслях целесообразно», — резюмировал врио губернатора НСО.

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