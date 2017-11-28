УФАС по Омской области осуществило проверку регионального министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий, которая в результате выявила ряд грубых нарушений антимонопольного законодательства.

В день, когда глава омского минтранса Александр Докучаев со скандалом был уволен врио губернатора Александром Бурковым, УФАС региона уличило министерство в нарушении антимонопольного законодательства: были изготовлены решения по шести делам, возбужденным против ведомства. Так, служба нашла в действиях минтранса лоббирование интересов частных перевозчиков.

«Действия министерства по включению в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Омской области по 14 маршрутам сведений об индивидуальных предпринимателях в отсутствие на то законных оснований, выдаче указанным перевозчикам свидетельств об осуществлении регулярных перевозок и маршрутных карт без проведения соответствующих конкурсов, что могло привести к ограничению, устранению конкуренции на товарных рынках услуг перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, комиссией антимонопольного органа признаны нарушающими часть 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции», — говорится в сообщении областного УФАС.

В настоящее время минтранс получил предписания об устранении выявленного. Так, ведомство обязали провести до 30 декабря этого года открытые конкурсы на выбор перевозчиков по маршрутам, сеть которых составлялась в обход закона. В отношении ведомства будет также решаться вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter