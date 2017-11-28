Красноярский край получил 30 млн рублей из Президентского фонда

Деньги выделены на ремонт городского пансионата «Ветеран» и психоневрологического интерната в Канске.

Как сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте Кремля, 25 ноября было принято решение выделить средства на капитальный ремонт двух стационарных учреждений социального обслуживания: пансионата «Ветеран» и психоневрологического интерната в городе Канск. В частности, в пансионате «Ветеран» будут отремонтированы первый и третий этажи. Что касается каннского интерната, там будет выполнен ремонт инженерных сетей.

Напомним, что оба объекта ремонтируются уже не первый год. Более того, в 2017 году в ремонтных целях было выделено 100 млн рублей краевого бюджета.

«Дополнительные средства из резервного фонда Президента позволят провести дополнительные ремонтные работы и создать более комфортные условия проживания. Это очень важно, так как в пансионате «Ветеран» и Канском ПНИ проживают 800 человек. Это пожилые, маломобильные и люди с инвалидностью», – цитирует заместителя министра социальной политики края Дениса Богданова НИА-Красноярск.

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