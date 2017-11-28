Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую встречу с директором Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Станиславом Тишуровым. Основной темой совещания стали вопросы кредитования агропромышленного комплекса Новосибирской области.

Андрей Травников и Станислав Тишуров рассмотрели текущую ситуацию по кредитованию агропрома региона и обсудили значимые инвестиционные проекты, планируемые к реализации в 2018 году в агропромышленном комплексе Новосибирской области.

Только в текущем году Россельхозбанк выдал аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции Новосибирской области более 13,5 млрд рублей, в том числе 3,3 млрд рублей в рамках механизма льготного кредитования АПК. Одним из приоритетных направлений работы является кредитование сезонных работ – на эти цели в 2017 году выдано 3,2 млрд рублей. Доля банка на рынке кредитования сезонных работ в регионе составляет 96,4%.

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