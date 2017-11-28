Заместитель главы Кемерово ушел в отставку

Начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства, заместитель главы города Кемерово уволился по собственному желанию

27 ноября Павел Мальцев ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в мэрии города. Решение о назначении нового заместителя города еще не принято.

Кроме того, по данным источников агентства в правоохранительных органах, Павел Мальцев может быть обременен существенной долговой нагрузкой. Его возможные кредитные обязательства оцениваются «Интерфаксом» в размере 13,5 млн рублей. Среди потенциальных кредиторов чиновника — банки, лизинговые компании, транспортные компании и городской фонд поддержки предпринимательства, отмечает «Интерфакс».

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