Андрей Травников назвал минусы предложенных Анатолием Локтем площадок под ЛДС

На прошедшем 28 ноября совещании в правительстве Новосибирской области был определен перечень альтернативных площадок для размещения в Новосибирске новой ледовой арены.

В качестве рассматриваемых площадок под строительство ледовой арены в Новосибирске будут рассматривать четыре: площадка на левом берегу Оби, площадка у МВК «Новосибирск Экспоцентр», а также два участка в Октябрьском районе Новосибирска — на территории аграрного университета («Сад Мичуринцев») и на территории Военного городка. Напомним, последние две площадки были предложены новосибирской мэрией и признаны мэром Анатолием Локтем, как самые удачные.

Однако точку зрения главы города врио губернатора Андрей Травников не разделяет. Земельные участки, на которых расположены Военный городок и «Сад Мичуринцев», находятся в федеральной собственности, а значит перевод земель, переговоры, внесение изменений в генеральный план и правила застройки города займут слишком много времени.

«Если мы останавливаемся на этих вариантах, то мы не успеваем сдать объект к Молодёжному Чемпионату мира по хоккею», — подчеркнул Андрей Травников.

В настоящее время по поручению главы региона уточняются затраты реализации проекта по строительству ледовой арены по всем четырем вариантам. Эксперты должны будут также проанализировать транспортную доступность, привлекательность для жителей и гостей региона, объём потока посетителей, а также перспективы с точки зрения развития ледового дворца как спортивного и культурного объекта.

Врио губернатора акцентировал внимание, что для получения Новосибирском права проводить у себя Молодёжный Чемпионат мира в 2023 году важно соблюсти сроки: подтвердить строительство нужно уже весной 2018 года, а начать строительство — в конце 2018 года.

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