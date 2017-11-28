На прошедшей 28 ноября пресс-конференции врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что Новосибирску, как столице региона, будут выделены дополнительные средства.

«Только на цели капитального строительства, на цели благоустройства в рамках заложенного фонда, регионального, предусматривает выделение в сторону Новосибирска 3 700 000 000 рублей без учета текущих трансфертов, субсидий, субвенция, без учета других видов поддержки», — отметил врио губернатора НСО.

Как выразился сам Андрей Травников, Новосибирская область — это столица Сибири, и для поддержания соответствующего имиджа необходимо дополнительное финансирование. Проблемы такого города должны решаться совместно с регионом.

«Как я понимаю, без помощи вышестоящего бюджета ­— регионального, федерального, город не способен решить все свои проблемы, и уже сегодня дополнительные решения в этом направлении принимаются», – заявил Андрей Травников. По его словам, рабочая группа из депутатов городского совета и депутатов Законодательного собрания Новосибирской области между чтениями бюджета области нашла возможность для дополнительного финансирования города Новосибирска. Результатом их работы и стали дополнительные 3,7 миллиарда рублей для Новосибирска в следующем году и 650 миллионов рублей в текущем.

«Безусловно, это не будет происходить в ущерб всем остальным муниципалитетам городским округа и муниципальным районом. Но учитывая особый статус и особое положение столицы этого региона, столицы Сибири, безусловно учитываться это будет», – подчеркнул врио губернатора.

Напомним, что бюджет Новосибирска на 2018 год планируется с дефицитом в 1,35 млрд рублей. Средства планируются на выполнение социальных обязательств, а не на развитие города. Мэр города Анатолий Локоть призывал депутатов искать дополнительные источники финансирования, отмечая, что нужно усилить взаимодействие с областным бюджетом . Дополнительные 3,7 млрд рублей должны позволить городу не только качественно выполнить обязательства пред гражданами, но и перекрыть дефицит бюджета.

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