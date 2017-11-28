Представители академической среды дали свои оценки визиту Андрея Травникова

На минувшей неделе состоялся визит врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в местный Академгородок. Глава региона призвал представителей СО РАН активнее внедрять инновации, которые разрабатываются в институтах Академгородка. Что в первую очередь заинтересовало Андрея Травникова, и как нового главу области восприняло академическое сообщество — в материале «КС».

Что заинтересовало главу области?

21 ноября Андрей Травников совершил поездку в новосибирский Академгородок, в ходе которой посетил некоторые институты Сибирского отделения РАН, новосибирский государственный университет (НГУ) и физико-математическую школу (ФМШ) при НГУ. Врио губернатора заверил, что формируя стратегию социально-экономического развития, намерен опираться на институты Академгородка, и исследовательские, и образовательные.

В ходе своего визита Андрей Травников посетил Институт цитологии и генетики СО РАН. Академик Владимир Шумный рассказал корреспонденту «КС» о проектах института, вызвавших наибольший интерес у Андрея Травникова. В первую очередь это проекты, которые имеют наиболее высокие рыночные перспективы. «Наиболее детально рассматривался российско-китайский проект организации совместной лаборатории по селекции и семеноводству картофеля и строительству на Бердской площадке завода по производству крахмала и других продуктов. Во время недавнего визита китайской делегации были подписаны соответствующие соглашения», – рассказал «КС» Владимир Шумный.

Академик Николай Похиленко напомнил, что Андрей Травников уже не первый раз в Академгородке. До этого он принимал участие в мероприятиях, проводившихся в Академгородке в рамках международного фестиваля молодежи и студентов. Кроме того, академик уверен, что Андрей Травников выделяет особое место Новосибирскому Научному центру в проекте развития области. По его словам, врио губернатора обращает большое внимание на качество образования на всех уровнях, а значит, полагается на качественные кадры: «Здесь четко видно, что, несмотря на относительную молодость Андрей Травников согласен со ставшим классическим изречением: «Кадры решают все!».

В свою очередь директор института нефтегазовой геологии и геофизики Игорь Ельцов рассказал, что Андрей Травников провел в институте очень мало времени, однако успел посмотреть самые важные проекты, над которыми работает ИНГГ . «Несмотря на то, что наш институт в первую очередь ответственен за фундаментальные исследования в науках о Земле, у нас много разработок, которые стали частью сегодняшней жизни. Это и стратегия развития нефтегазового комплекса РФ, и региональные проекты развития транспортных продуктопроводов, и проекты развития нефтегазового комплекса Ханты-Мансийского, а также Ямало-Ненецкого автономных округов», – пояснил корреспонденту «КС» Игорь Ельцов. По словам директора ИНГГ большой интерес у врио губернатора вызвало заявление о том, что, по результатам исследований сотрудников института одна из опор Бугринского моста смещена относительно проекта на 50 метров и теперь расположена на надёжном скальном основании.

Также Игорь Ельцов обозначил два главных направления, позиционированные во время встречи как приоритетные для области. Это обеспечение региона качественной питьевой водой и минимизация негативных эффектов от весенних паводков. Институт вместе с Институтом геологии и минералогии и Институтом водных и экологических проблем готовят аналитические записки губернатору. Первую проблему институт, по словам собеседника «КС», уже успешно решает с помощью инновационных методов геологоразведки. Что же касается паводковых явлений, Игорь Ельцов отметил, что это сложная проблема, которая требует системного подхода: «Мы создаем комплексную программу, которую представим губернатору и я надеюсь, наладим конструктивное взаимодействие с Андреем Александровичем (Травниковым) и его командой», – добавил Игорь Ельцов. Также он отметил, что ИНГГ всегда откликался на вызовы времени и подключался к решению задач, важных для города и Новосибирской области. Игорь Ельцов надеется, что работа учёных будет больше востребована с приходом Андрея Травникова.

Кроме того, врио губернатора Новосибирской области посетил Физико-математическую школу НГУ. Общаясь с учениками и руководителями школы, Андрей Травников выяснял, почему учащиеся СУНЦ покидают Новосибирск после окончания школы. Также у врио губернатора спросили, одобряет ли он расширение школы. Андрей Травников ответил, что это правильная инициатива, и он готов ее поддержать.

Реакция академического сообщества

В целом, стоит отметить, что Андрей Травников сформировал в глазах принимавших его представителей СО РАН положительное впечатление о себе. «Чувствуется, что человек знакомится с регионом и вникает в его проблемы «по крупному», не размениваясь на частные мелочи. На мой взгляд, это ценно, так как губернатор должен заниматься стратегическими вопросами. Мелочи – это дело команды, вмешиваться нужно лишь тогда, когда проблема не решается», – отметил в разговоре с корреспондентом «КС» директор Института геологии и минералогии СО РАН Николай Крук. Он согласился с Игорем Ельцовым, в том, что, врио губернатора действительно интересует вопрос о подъеме уровня грунтовых вод и подтоплении зданий в городе.

В свою очередь Николай Похиленко считает, что сдержанность в решениях врио губернатора — бесспорный плюс: «В целом впечатление от общения с ним положительное: человек впитывает и анализирует информацию от нового для него региона, людей, обстановки, направлений и пока не делает каких-либо непродуманных заявлений, обещаний не предлагает грандиозных планов без надежных фундаментов. Это нормально», – сказал Николай Похиленко.

Травников не предлагает грандиозных планов без надежных фундаментов

Похожего мнения придерживается и Владимир Шумный: «Андрей Травников спокойно и внимательно выслушивает собеседника и кратко, но очень конкретно комментирует. Чувствуется, что он еще не полностью владеет информацией о такой сложнейшей конгломерации как Новосибирская область. Мне понравился стиль его выступления – сконцентрированная конкретика без всяких разбавлений», – подытожил Владимир Шумный. Игорь Ельцов в свою очередь заметил, что Андрей Травников производит впечатление подготовленного человека, способного руководить регионом. Согласился с этим заявлением и Николай Крук: «Он умеет правильно держать себя «на людях» и правильно разговаривать с людьми. Возможно, принадлежит к той когорте управленцев, которую этому специально учили, но это, на мой взгляд, очень ценное умение — многие сегодняшние руководители им не обладают». Также директор института геологии и минералогии добавил, что Андрей Травников не раздает «пустых» обещаний и не делает «пустых» заявлений, что, по его мнению, безусловно, располагает к себе. Встречавшие Андрея Травникова представители научной среды уверены, что хотя врио губернатора еще только знакомится с регионом, очевидно, что он планирует остаться в Новосибирской области всерьез и надолго.

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