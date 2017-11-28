28 ноября на встрече со СМИ врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал информацию о планах по сносу 11 домов под постройку четвертого моста через Обь, концессия по которому еще не подписана. Напомним, что соответствующая информация была размещена в вышедшем 23 ноября бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска.

«Я на этот сигнал тоже остро отреагировал, пришлось с этим разбираться. На самом деле это не какое-то новое решение, а процедура уведомления о том, что рассматриваемые земельные участки предполагается изымать госслужбами для строительства транспортной инфраструктуры. Процедура была запущена ещё в августе этого года», – заявил Андрей Травников. – Единственное, в чем я был вынужден поправить своих коллег — это в том, что рассматриваемый шаг был сделан абсолютно несвоевременно, с учётом того, что я поручил провести обсуждение с участием депутатов горсовета, с депутатами законодательного собрания, с экспертным сообществом, о необходимости реализации в ближайшее время проекта по строительству четвертого моста. Торопиться с изъятием земельных участков, когда решение ещё не принято, не следовало. Поэтому некоторые мои коллеги получили от меня соответствующее «воспитание»».

Врио губернатора посоветовал рассматривать эту новость как уведомление о том, что рано или поздно эта земля всё же потребуется для строительства моста. Но говорить об изъятии пока еще рано, так как не было подписано соглашение, и не проведена оценка имущества. Тем не менее, Андрей Травников уверен, что мост будет строиться именно в этом месте.

«Во всех документах, начиная от генплана и заканчивая схемой агломерации, четвертый мост предусмотрен именно в этом месте — в створе улицы Ипподромская. Это подтвердили и руководители мэрии города, и эксперты. По крайней мере, в этом вопросе поставлена точка, соответственно собственники земельных участков, объектов недвижимости, которые расположены в этой зоне, должны понимать что в будущем мост всё равно появится, и эти участки всё равно потребуются для строительства», – подчеркнул врио губернатора.

Перед изъятием собственности будет проведена оценка участков за счёт бюджета. В случае несогласия её можно будет обжаловать и провести повторную процедуру оценки, но уже за свой счёт.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter