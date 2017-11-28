Как рассказали «КС» в компании, до конца года «Снежный городок» откроет две торговые точки в Новосибирске, расположенные в переходах в метро. Вместе с тем, руководство рассматривает возможность развития киосковой сети в городе. В настоящее время вопрос изучается, просчитывается целесообразность вложений.

Сегодня новокузнецкое мороженое представлено в нескольких федеральных и региональных торговых сетях Новосибирска. Как сообщили «КС» в компании, доля поставок на Новосибирск очень мала, и составляет всего 2-5% от общего объема производства. «В среднем в месяц мы изготавливаем порядка 800 тонн мороженого, в пиковые летние месяцы увеличиваем выпуск до 1,2-1,5 тыс. тонн», — рассказала руководитель отдела маркетинга ОО «УК НовоКузбассХолдинг» Снежный городок» Светлана Рублева. — Потребление мороженого в России растет, в целом динамика положительная. Предпочтения потребителя развиваются в двух направлениях: с одной стороны стремление к натуральности: пломбиры без добавок, йогуртное мороженое. С другой стороны, определенная категория потребителей ждет «экстремальных» новинок, таких как наше черное мороженое в черном вафельном рожке «Сибирский уголь», — добавила она.

По данным Светланы Рублевой, в настоящее время изучается вопрос открытия нескольких собственных киосков в Новосибирске, но пока их расположение не определено. «Просчитываем объем и целесообразность вложений, учитываем стоимость аренды, проходимость. Продукт специфичный, к тому же сейчас низкий сезон», — пояснила она.

Отметим, что на территории Кемеровской области в настоящее время работает порядка 320 киосков. В ближайшие полгода запланировано открытие еще 15.

Справка:

Согласно материалам компании, «Снежный городок» входит в пятерку лидеров производителей российского мороженого. Компания развивает такие торговые марки, как: «Золотой резерв», «Сибирский факел», «Пломбир № 15», «Шаловляндия», «Льдинка». География продаж продукции включает в себя более 55 регионов России. Компания имеет филиалы и склады в таких городах, как Бийск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Екатеринбург, Омск, Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск, Рязань, Москва. Собственная киосковая сеть представлена более 350 торговыми точками.

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