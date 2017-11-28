Следствием закрыто дело Владимира Кехмана

Владимир Кехман освободился от уголовного преследования. Дело о хищении у банков 20 млрд рублей закрыто за истечением срока давности.

Следственный департамент МВД России закрыл дело гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана за истечением срока давности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Решение департамента в настоящее время проверяется Генеральной прокуратурой. Кехман обвинялся в незаконном получении кредитов: сумма претензий превысила 20 млрд рублей. Уголовное производство было открыто в 2014 году, когда компания Владимира Кехмана JFC стала проходить процедуру банкротства.

«Коммерсант» сообщает также, что 14 ноября 2017 года дело Кехмана об особо крупном мошенничестве и отмывании средств было прекращено «за отсутствием в деянии состава преступления», а позже ему было предъявлено обвинение по другой статье — о незаконном получении кредитов (ч. 1 ст. 176 УК РФ), то есть степень тяжести преступления была снижена. С имущества JFC и ее структур арест также был снят.

В июле прошлого года Кехман был признан банкротом. Пост директора оперного театра, который он занимает с 2015 года, Владимир Кехман пока не покинул. Официально он находится в отпуске, и Минкультуры РФ подбирает ему замену. Ранее сообщалось, что решение о назначении будет принято перед началом нового театрального сезона, открытие которого состоялось 7 сентября, однако позже его отложили на неопределенный срок. Тем не менее в октябре его преемник — и. о. гендиректора Вячеслав Стародубцев сообщал, что Владимир Кехман 4 декабря покинет пост генерального директора, но может остаться в театре в должности художественного руководителя.

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