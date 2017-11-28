В 2017 году новосибирцы выплатили налоги на 147 млрд рублей

Федеральная налоговая служба сообщила о сумме поступивших в бюджет налоговых сборов и страховых взносов.

С начала года в бюджет Российской Федерации от Новосибирской области поступило 147 млрд рублей налоговых сборов, в том числе в федеральный бюджет – 39 млрд рублей, в консолидированный бюджет Новосибирской области – 107 млрд рублей. В ноябре текущего года новосибирцы уплатили 5 млрд рублей.

Что касается обязательного социального страхования, в Новосибирской области собрано больше 105 млрд рублей, в числе которых 78 млрд рублей пенсионного страхования, 9 млрд рублей социального страхования и 18 млрд рублей медицинского страхования.

Напомним, что по сравнению с предыдущим годом произошел рост налоговых сборов в области.

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