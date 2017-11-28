Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал три площадки для строительства ледовой арены

Мэрия Новосибирска предложила властям Новосибирской области три варианта размещения ЛДС. Об этом мэр города Анатолий Локоть написал на своей странице в Facebook.

Во вторник, 28 ноября в правительстве Новосибирской области вновь обсуждался вопрос размещения ледового дворца спорта в Новосибирске. Как рассказал сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть, от городских властей поступило предложение рассмотреть три площадки.

Напомним, недавно мэр говорил, что территория военного городка, где был открыт мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», может быть предложена в качестве альтернативной площадки. На совещании в правительстве ее внесли для рассмотрения.

«Здесь (на территории военного городка – «КС») развитая инфраструктура, недалеко метро. При выборе этого места нужно будет расширить улицы Бориса Богаткова и Военную, строительство улицы Михаила Кулагина, части улицы Василия Старощука», — пояснил Анатолий Локоть.

В качестве второй площадки городские власти выдвинули участок на территории аграрного университета (НГАУ). «Вторая площадка находится на территории НГАУ. Этот участок ограничен улицами Никитина, Есенина и Кошурникова. Здесь есть готовая инфраструктура и коммуникации, рядом станция метро «Золотая Нива» и все виды наземного транспорта», — оценил достоинства территории мэр.

Третьим же вариантом остается район Горской, но, как уточнил Анатолий Локоть, в границах, предназначенных для строительства объектов спорта. Ранее депутаты горсовета отказались перезонировать этот участок под строительство ледовой арены, так как инвестор планировал и жилую застройку вблизи объекта, что создало бы, по мнению депутатов, массу проблем.

«Мне, как мэру, кажется наиболее предпочтительным размещение ледового дворца спорта в Октябрьском районе. Или на территории бывшего военного городка, или на территории НГАУ», — подытожил Локоть, назвав самые подходящие участки для строительства.

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