Пост главы администрации правительства Республики Бурятия получит депутат Народного Хурала Баир Цыренов. Его кандидатура внесена на утверждение депутатами республиканского парламента.

Глава Бурятии Алексей Цыденов внес кандидатуру Баира Цыренова на пост главы администрации регионального правительства на утверждение депутатами Народного Хурала. Прежний руководитель Петр Носков занимал эту должность девять лет, но в октябре перешел на пост советника главы Бурятии.

Баир Цыренов прокомментировал свое назначение на странице в Facebook, пояснив, что предложение от руководителя республики поступило ему в пятницу, а в субботу он уже проходил собеседование в Москве.

«Назначение в духе нашего главы и в духе «Шэнэ саг» — быстрое решение. Долгих разговоров нет. Ни в Москве, ни здесь. Правильно, надо РАБОТАТЬ! Ещё предстоит процедура согласования и назначения», — написал Цыренов, поблагодарив Алексея Цыденова за доверие.

Сам Алексей Цыденов также анонсировал выбранную им кандидатуру в интервью телеканалу АТВ 26 ноября. Скорее всего, вопрос об утверждении Баира Цыренова депутаты Хурала поднимут на ближайшей сессии парламента 30 ноября.

К слову, глава республики на минувшей неделе также определился с кандидатами, которые будут назначены на посты министров пяти бурятских министерств.

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