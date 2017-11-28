Руководители ФКП «Аэропорты Красноярья» арестованы по подозрению в миллионных взятках

Генеральный директор «Аэропортов Красноярья» и его заместитель попали под следствие. Их подозревают в получении более 2 млн рублей взяток, передает пресс-служба Западно-Сибирского управления на транспорте СКР.

На руководство федерального авиапредприятия в Красноярске «Аэропорты Красноярья» завели уголовное дело о взятке. Генеральный директор и его заместитель заключены под стражу, пока идет расследование дела. Как сообщили в Западно-Сибирском управлении на транспорте СКР, они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) соответственно. Общая сумма полученного вознаграждения составила свыше 2,1 млн рублей.

«Предварительно установлено, что генеральный директор дважды получил взятки от руководителей коммерческих организаций, как в виде денежного вознаграждения, так и в виде приобретенного имущества для собственных нужд, за лоббирование интересов и общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности между коммерческими организациями и ФКП «Аэропорты Красноярья», — поясняется в сообщении пресс-службы ведомства.

Заместитель директора также неоднократно получал взятки от директора коммерческой организации, которая занималась снабжением «Аэропортов Красноярья». Сумма составила 160 тыс. рублей.

ФКП «Аэропорты Красноярья» создано 23 апреля 2012 года путем реорганизации ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка». За предприятием закреплено управление имущественными комплексамиаэропортов Кодинск, Мотыгино, Подкаменная Тунгуска, Северо-Енисейск и Туруханск.

На сайте предприятия указано, что его возглавляет Максим Андраханов. В феврале 2017 года он вошел в состав экспертной группы по развитию авиации в Сибири.

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