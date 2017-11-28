«Газпром» планирует построить в Омской области крупный завод

В новый крупный инвестиционный проект на территории Омской области готов вложиться «Газпром». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Накануне в правительстве Омской области прошла встреча врио губернатора региона Александра Буркова и заместителя генерального директора ПАО «Газпром автоматизация» Максима Исаева. Представитель компании рассказал главе области о планах компании по размещению на территории Омской области завода по выпуску белковых веществ для сельского хозяйства и аквакультуры мощностью 40 тыс. тонн в год. Проектную документацию уже разрабатывает один из омских институтов. В свою очередь Александр Бурков сказал о готовности способствовать реализации проекта, подчеркнув, что региональные власти «обеими руками «за».

«Передайте ваши предложения по месту размещения, инфраструктуре, потребностям в энергетических мощностях, водообеспечении. Мы готовы рассмотреть ваши пожелания, будем поддерживать контакт через Минэкономики и Минпром», — обратился врио губернатора к Максиму Исаеву.

В Омской области «Газпром автоматизация» также реализует сейчас крупный инвестпроект стоимостью 40 млрд рублей: строительство установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ в рамках второго этапа масштабной модернизации Омского НПЗ. Работы планируют закончить осенью 2019 года.

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