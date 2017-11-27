В НСО планируют создать единую организацию по управлению объектами водоснабжения

Для обеспечения жителей Новосибирской области чистой питьевой водой в министерстве ЖКХ и энергетики рассматривают возможность создания единой компании, которая бы взялась за управление объектами водоснабжения и канализации. На данный момент порядка 20% населения региона не получают питьевой воды надлежащего качества.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Ким на заседании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 24 ноября доложил о состоянии дел в сфере обеспечения жителей региона чистой питьевой водой.

На данный момент в министерстве реализуется две программы: «Чистая вода» и «Безопасность ЖКХ» в рамках которых ведется работа по решению проблемы с подачей воды питьевого качества.

В частности, министр подчеркнул, что за 2016 год доля населения области, обеспеченного чистой питьевой водой по отношению к уровню 2014 года, увеличилась на 5,8% и составила 81,9%. В 2017 году на эти целы направлено 254 млн руб., за 10 месяцев освоено 165 млн руб. Из 13 объектов 3 построены, на остальных ведется работа. К наиболее крупным Евгений Ким отнес станцию водоочистки в поселке Колывань, комплекс очистных в Верх-Туле и реконструкцию водозаборных сооружений на реке Иня. Также ведется строительство 29 скважин, 44 станций водоподготовки, реконструкция 71 км водопроводных сетей, 0,5 км канализационных коллекторов и двух канализационно-насосных станций (КНС).

По программе «Безопасность ЖКХ» осуществляется восстановление сетевого комплекса и строительство объектов взамен аварийных. На эти цели в текущем году предусмотрено 500 млн руб., из них 96,2% уже освоены, доложил Евгений Ким. «Таким образом на обеспечение чистой питьевой водой в этом году направили более 700 млн руб.», – подсчитал министр.

«Говоря о проблемах необходимо отметить, что несмотря на положительную динамику порядка 20% населения Новосибирской области по-прежнему не обеспечены водой питьевого качества. Как правило, это небольшие населенные пункты, где капитальные затраты очень высоки. Строительство объектов возможно исключительно за счет средств бюджета, а их дальнейшая эксплуатация без государственной поддержки приведет к убыткам местного водоканала», – заметил министр.

На сегодняшний день из 2,5 тыс. скважин действуют только 2156 единиц. Срок эксплуатации почти 366 скважин превышает нормативный показатель. Для устранения ситуации необходимо каждый год строить не менее 100 водозаборных скважин вплоть до 2022 года. На это потребуется порядка 800 млн руб. ежегодно и столько же – на реконструкцию сетей, износ которых составляет 70%.

Как сообщил Евгений Ким, в проект бюджета на 2018 год на «Чистую воду» и «Безопасность ЖКХ» заложили почти 1 млрд руб. Это на 200 млн руб. больше, чем в текущем году.

По словам министра, после анализа ситуации в ведомстве пришли к выводу, что одним из механизмов решения данной проблемы является укрупнение районных предприятий. В основу этого укрупнения ляжет государственно-частное партнерство, пояснил Евгений Ким. «Кстати подобные предложения о создании единой организации по управлению объектами водопроводно-канализационного хозяйства поступало и от независимых экспертов, в частности, от регионального отделения народного фронта», – добавил министр. В начале 2018 года чиновники и эксперты планируют проработать этот вопрос и выбрать наиболее эффективную экономическую модель, по которой можно было бы объединить предприятия.

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