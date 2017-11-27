Мэрия Новосибирска направит 11 млн рублей на проект ремонта здания бывшего кинотеатра «Пионер»

Городская администрация объявила конкурс на проектирование реконструкции здания, где раньше располагался кинотеатр «Пионер». Здание будут готовить под размещение театра.

Поиском проектировщика занялась мэрия Новосибирска, объявив конкурс по выполнению генерального проектирования капитального ремонта построенного в начале прошлого века здания по ул. Максима Горького, 52, которое ранее арендовала компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» под кинотеатр «Пионер». Когда седьмой арбитражный апелляционный суд Томска оставил без изменений решение новосибирского арбитражного суда о передаче помещений кинотеатра «Пионер» театру Афанасьева, кинопрокатчик освободил здание, и мэр Новосибирска Анатолий Локоть 14 июня передал ключи от помещения художественному руководителю театра Сергею Афанасьеву. Поскольку здание нуждается в капитальном ремонте, то Афанасьев рассчитывает, что его театр сможет принять зрителей в новом здании в сезоне 2018-2019 годов.

На сайте госзакупок с 16 ноября начался прием заявок на участие в конкурсе на проект ремонта: на эти цели мэрия Новосибирска готова направить 11,14 млн рублей из городского бюджета. Оценка поступивших заявок пройдет 11 декабря. Подрядчик должен выполнить все требуемые работы за 120 дней с момента подписания договора. Отметим, что, как следует из конкурсной документации, проект подрядчик должен будет согласовывать с департаментом культуры спорта и молодежной политики мэрии и с художественным руководителем театра.

Ранее Сергей Афанасьев рассказывал «КС» о своем видении театра. В новом помещении предполагается обустроить два зрительных зала для того, чтобы давать два спектакля одновременно — на 120-150 мест и на 250-300 мест. Также планируется обустроить подсобные помещения, актерские гримерки. Будут довольно просторные сцены и закулисное пространство.

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