На ремонт социально значимых объектов в Новосибирской области будут выделены дополнительные средства. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 11» получит 14 млн рублей на приобретение медицинского оборудования, а городская поликлиника № 16 – 8 млн рублей. В 2017 году на капитальный ремонт и приобретение оборудования в учреждениях здравоохранения, образования и социальной сферы в Новосибирской области будет направлено в общей сумме 50 млн рублей из резервного фонда президента России Владимира Путина, следует из подписанного им 25 ноября распоряжения.

На капитальный ремонт крыши здания и участка перекрытия для общеобразовательной школы в с. Лебедёвка Искитимского района предусмотрено 5,19 млн рублей, на капитальный ремонт здания школы в пос. Степной Искитимского района предусмотрены средства в размере 3,8 млн рублей.

На капитальный ремонт помещения изолятора и приобретение медицинского оборудования для Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Рассвет» направят около 1,4 млн рублей. Центр культуры в с. Венгерово будет отремонтирован за 12,9 млн рублей. Центру водных видов спорта в Новосибирске на капитальный ремонт и приобретение оборудования предусмотрено 5,46 млн рублей.

Профильные федеральные министерства будут контролировать расходование этих средств по поручению главы государства.

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