Ритейлеры в четвертый раз собрались в Новосибирске, чтобы обсудить будущее отрасли

С 23 по 24 ноября в Новосибирске проходил 4-й Сибирский форум «Ритейл будущего: как технологии меняют рынок». На форуме собрались более 120 представителей розничных компаний со всего региона. Они обсудили, как будет развиваться ритейл, как новые технологии в маркетинге, финансах, HR, IT меняют условия работы и как они создают основу для дальнейшего роста.

Первая сессия форума была посвящена рынку и тенденциях на нем. О глобальных трендах в потребительском поведении рассказала Екатерина Степанюк, директор по развитию GfK. Как отметила Екатерина Степанюк, с февраля 2017 года в России наблюдается позитивный индекс потребительских настроений, что дает основание ритейлерам ожидать рост спроса. По-прежнему для людей основным источником получения новостей остается телевидение (более 52%), при этом на digital-каналы (интернет, соцсети) приходится 36%, и их доля будет расти. Также увеличивается доля e-commerce: по данным исследования GfK, которое проводилось в период с января по август 2017 года, 30% населения в возрасте 16-55 лет (24 млн человек) совершали покупки в интернете за последние 6 месяцев.

Основным трендом в ритейле остается удобство, на втором месте — интернет, интеграция онлайн и офлайн, на третьем — мобильные коммуникации. Далее идет цена, но важность этого фактора будет уменьшаться. В будущем увеличится значение персонального маркетинга, т.к. он способствует выстраиванию долгосрочных отношений с потребителями. Для 30% людей именно новые грани опыта становятся важным фактором, который определяет выбор магазина. Таким образом, в основе ритейла будущего лежит экономика опыта, где развитие отношений, создание уникального потребительского опыта и контакт с личными ценностями покупателей так же важны, как и обеспечение людей товарами и услугами. Иначе говоря, шоппинг впечатлений станет ядром развития любого магазина. Сам ритейл, как отметила Дина Вишня, исполнительный директор клуба Redis Business Class, перестает быть собственно ритейлом и становится явлением культуры.

Дина Вишня, презентуя результаты исследования общего настроения и мотиваций первых лиц российского ритейла «Ритейл-барометр 2017», отметила, что в планах на 2018 год руководители розничных компаний говорят не только о стратегии повышения эффективности, но также и о стратегии развития: среди ключевых задач отмечают привлечение трафика в магазины, рост лояльности, развитие онлайн и омниканальности, увеличение сети, развитие персонала, рост инвестиций в автоматизацию бизнеса и IT.

Юрий Борисов, директор по развитию АКОРТ, рассказал о новациях в законодательстве, таких как: внедрение контрольно-кассовой техники, весогабаритного контроля, маркировки, системы «Меркурий», — и какое влияние это может оказать на потребительский рынок и торговлю. В завершении секции Евгения Баранова из компании КПМГ подробно остановилась на новых требованиях налогового законодательства и как они отражаются на деятельности ритейлеров.

Во второй сессии ведущие розничные компании региона и России рассказали о разных стратегиях развития. Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России», основываясь на опыте обувного ритейла, искал ответ на вопрос, какую стратегию выбрать — органический рост или M&A; а также рассказал о том, как компании среднего бизнеса выйти на IPO. Основной вывод, который он сделал: важно не столько быть самой большой компаний, сколько быть лидером по эффективности и прибыльности; именно эти показатели нужно ставить во главу угла. А западным инвесторам интереснее вкладывать деньги в новые, растущие бизнесы на перспективных рынках, а не обеспечивать пенсию собственнику компании. Таким образом, IPO — это не высшая точка в развитии бизнеса, а только его начало. Также в сессии выступал Андрей Шишковский, директор Сибирского филиала компании «Мегафон». Он поделился новаторским опытом использования блокчейна при размещении облигаций. Новая технология является перспективной, и ее можно использовать во многих других бизнес-процессах — логистике, построении систем лояльности и т.п. Юлия Тюленева, директор Сибирского дивизиона торговой сети «Пятерочка» (X5 Retail Group), подвела итоги работы компании в регионе, подробнее остановилась на том, как магазины изменились за последнее время, как компания развивает отношения с поставщиками, малым и средним бизнесом, со строительными организациями. Также она рассказал о работе с персоналом, корпоративной культуре, возможностях, которые открываются для молодых сотрудников по карьерному росту в рамках торговой сети. Александр Шубин, управляющий партнер «ПБК Менеджмент», объяснил, что же такое Ритейл 4.0, который идет на смену омниканальности, и как его строить уже сегодня. В основе концепции ритейла 4.0. лежит интегрированный покупательский опыт, и именно он является основой для дифференциации. Также составляющими ритейла 4.0 являются: интеграция Online & Offline, создание сообществ, основанных на одних ценностях с брэндом, персонализация на основе данных о покупателях, постоянный контакт с покупателем.

В третьей сессии эксперты наметили основные тренды в маркетинге. Артем Нонка, экс-директор компании «Холидей», поделился своим опытом построения системы клиентского диалога в розничном магазине. Дмитрий Зеленко из «Ланит Омни» посвятил свое выступление инновационным программам лояльности, которые позволяют вести единую базу клиентов, объединить все каналы покупок и взаимодействия с потребителями, использовать чат-боты, мобильные приложения и другие современные инструменты. Илья Мартынов из DPD рассказал о том, что как сервис по доставке влияет на поведение покупателей. По данным исследования State of eCommerce Delivery 2016 компании MetaPack, более 80% готовы приоритетно покупать у продавца, у которого есть программы лояльности, связанные с доставкой. Среди сервисов, которые можно предлагать, — бесплатная доставка, простой возврат приобретенного товара, прогнозируемая дата доставки, которой можно управлять. Денис Рублевский, директор по развитию ДатаКрат, представил современные инструменты и технологии, которые доступны и для небольших ритейлеров.

Последняя сессия форума была посвящена новым финансовым инструментам для управления оборотным капиталом в ритейле, таким как: факторинг, онлайн-инкассация, cash-менеджмент и другим. Первый день завершила специальная программа — закрытая встреча Клуба первых лиц ритейла Redis Business Class.

Второй день форума начался с выступления Алексея Ядрышникова, коммерческого директора макрорегиона «Сибирь» Tele2: на опыте своей компании он рассказал о том, как можно интегрировать онлайн и офлайн. В Томске Теле2 запустила кобрендинговый проект: в салонах связи появились мини-кофейни «Барбариста», что позволило значительно увеличить трафик.

Далее практическую программу второго дня форума продолжил мастер-класс Александра Шубина «Ритейл 4.0». На нем участники более подробно рассмотрели, как внедрить новые подходы на примере разных рынков. После этого проходила кейс-сессия «Решение реальных ритейл-задач», которую проводила Дина Вишня из Redis Business Class.

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