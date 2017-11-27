В Томске возбуждено дело об обмане дольщиков на 17 млн рублей

С 2011 года в Томске проблемными были признаны 28 домов, находящихся в долевом строительстве, из них 21 уже введены в эксплуатацию, три планировалось ввести в 2017 году. На решение проблемы обманутых дольщиков из областного бюджета было выделено более 1 миллиарда рублей субсидий.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении ООО «Компания Аспект» по факту обмана участников долевого строительства на улице Красноармейская, 7, на 17 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «На момент проверки застройщик, обещанный многоквартирный дом не построил, квартиры по договорам долевого участия гражданам не передал, денежные средства, привлеченные по договорам долевого участия, не возвратил. При этом строительные работы по возведению объекта капитального строительства не осуществляются», — говорится в сообщении прокуратуры.

Застройщик заключил договоры о долевом участии в строительстве многоквартирного дома на общую сумму 17 миллионов рублей. По договору застройщик должен был передать квартиры в доме №7 по улице Красноармейской в Томске в собственность дольщиков в порядке очереди – в третьем квартале 2015 года, первом квартале 2016 года, первом полугодии 2016 года и первом квартале 2017 года.

Также сообщается, что в отношении компании уже исполняется процедура банкротства. На текущий момент она на стадии наблюдение. Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело, по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере». Расследование находится на контроле органов прокуратуры.

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