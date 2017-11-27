В правительстве Новосибирской области прошло очередное заседание комиссии по вопросам оплаты труда. В будущем к должникам по зарплате будут применяться более жесткие меры, сообщили в министерстве труда региона.

Необходимость применения жестких мер к должникам по заработной плате, вплоть до выдачи постановлений о возбуждении уголовных дел и задержания работодателей прямо во время комиссии, обсуждалась на очередном заседании по вопросам оплаты труда под председательством министра труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области Игоря Шмидта.

Ужесточить меры наказания предлагается в связи с тем, что зачастую руководителям, допускающим многомиллионные долги по заработной плате, выносят наказания, которые не существенны для них, что не решает проблему ответственности за невыплаты.

На сегодня, с начала этого года, было погашено 370 млн задолженности, для чего приходилось привлекать прокуратуру, следственное управление. Игорь Шмидт призвал глав районов и городских округов пристальнее следить за ситуацией с выплатами, чтобы не дать работодателям нарушать трудовое законодательство.

«Главное – это профилактическая работа, надо быть внимательным к малейшим изменениям в работе предприятий, своевременно предпринимать превентивные меры, чтобы помочь работодателям не войти в полосу нарушений трудового законодательства. Вопросы выплаты заработной платы являются крайне важными и для людей, и для региона в целом», – подчеркнул министр.

Что касается крупных должников в регионе, то на заседании комиссии конкурсные управляющие АО «Сибнефтегеофизика», ОАО «Линевский домостроительный комбинат», ОАО «Сибэлектротерм» доложили о ведении процедуры банкротства и перспективах ликвидации задолженности.

Например, «Линевский домостроительный комбинат» уже выплатил 26 млн рублей и планирует полностью ликвидировать долги в январе 2018 года. В «Сибнефтегеофизике» поступление текущей заработной платы осуществляется за счет платежей от дебиторов за арендованное имущество организации. Конкурсный управляющий подчеркнул, что выплаты работникам напрямую зависят от вырученных средств от продажи имущества и расчетов с организацией его дебиторов АО «Росгеология» и ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

«В настоящее время поданы иски на взыскание дебиторской задолженности перед предприятием на сумму более 200 млн рублей, продолжается инвентаризация имущества, находящегося в труднодоступных местах в Якутском и Нижневартовском направлениях, назначены торги имущества на сумму 210,7 млн рублей», — поясняется в сообщении министерства труда области.

В ОАО «Сибэлектротерм» сейчас проводится инвентаризация имущества, по итогам реализации которого в декабре 2017-го ожидается поступление 5 млн рублей: они и пойдут на погашение долгов перед сотрудниками.

По данным Новосибирскстата на 1 ноября, за октябрь текущего года общая сумма задолженности в Новосибирской области снизилась на 4% и составила 78,1 млн рублей. Своевременно не получили заработную плату 1,3 тыс. человек. В среднем на одного работника приходилось по 60 753 рубля невыплаченной заработной платы.

Наибольший объем задолженности зафиксирован в ООО «МСУ-78» , ОАО «Линевский домостроительный комбинат»: на их долю приходится 69,9% общей суммы задолженности.

В целом же на долю регионов Сибирского федерального округа приходится 17% всей задолженности по заработной плате в стране. Суммарный долг в округе по состоянию на 1 ноября 2017 года составил около 1,65 млрд рублей.

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