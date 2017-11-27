24 ноября в Кемерово на ежегодной пресс-конференции компании, посвященной итогам работы предприятий холдинга в высоком строительном сезоне, топ-менеджеры «Сибцема» заявили, что «позитивно» оценивают ситуацию на рынке. Падение объемов производства замедлилось, в следующем году в Сибири рост рынка, как ожидается, составит 1-2%.

С января по октябрь на предприятиях «Сибирского цемента» – Топкинском, Красноярском и Тимлюйскомцемзаводах – изготовлено 2,768 млн тонн цемента, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016. «Когда мы планировали 2017 год – ощущения были более пессимистичными. Ожидали падения не менее 7% по сравнению с 2016 годом, — поделился вице-президент по инвестиционному развитию АО «ХК «Сибцем» Александр Черепанов. — Сегодня с радостью можем констатировать, что ситуация складывается по более оптимистичному сценарию: согласно оценкам аналитиков, общероссийское потребление цемента составит практически тот же объем, что и в 2016 году, то есть сохранится на уровне 55 млн тонн», — сказал он.

При этом в Сибири по итогам года цементный рынок все же «упадет». По словам Черепанова, «Сибцем» в 2017 году сократит объемы производства на 6% и выпустит около 3 млн тонн цемента. Снижение объемов связано с общим сокращением емкости цементного рынка СФО: по расчетам аналитиков компании, потребление цемента в макрорегионе в 2017 не превысит 5 млн тонн (-7% к уровню 2016). «Сибирский цемент» третий год работает в условиях падающего рынка.Жилищное строительство буксует, инфраструктурные проекты в Сибири откладываются, — прокомментировал ситуацию Александр Черепанов. — При этом правительство принимает определенные меры по стимулированию спроса, такие как снижение ипотечной ставки, реформирование отрасли, попытки убрать недобросовестных участников рынка», — признал он. Негативное влияние на цементный рынок оказывают и низкие темпы замещения ветхого фонда жилья. «Согласно федеральной программе по обеспечению россиян доступным жильем, изначально ставилась задача обеспечить ввод жилья на уровне 1 кв. м жилья на душу населения в год, затем объемы были скорректированы, — сообщил топ-менеджер «Сибцема». — То есть, предполагалось вводить порядка 147 млн кв. метров жилья в год, но по итогам 2016 этот показатель составил 79, 8 млн кв. метров. По отношению к 2015 году он снизился практически на 5 млн кв. метров», — обозначил Черепанов факторы, препятствующие восстановлению рынка.

В «Сибцеме» уточнили, что сегодня загрузка предприятий цементной отрасли, как в России, так и в Сибири составляет порядка 50%. В настоящее время в СФО функционирует 12 заводов, их общая проектная мощность в 2016 году была на уровне 12,8 млн тонн, фактический объем производства за двенадцать месяцев прошлого года составил 6,5 млн тонн.

При этом сбытовая стратегия холдинга не изменилась: продукция по-прежнему поставляется в регионы СФО, на Урал ив Приволжский федеральный округ. Сохраняются незначительные отгрузки в Казахстан. В текущем году продукция холдинга была востребована на такихобъектах, какстроительство ледового дворца «Платинум Арена» в Красноярске, возведение жилого комплекса «Европейский берег» в Новосибирске, реконструкция перрона в аэропорту «Емельяново» (Красноярск), реконструкция аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. «На Тимлюйском цементном заводе с января по октябрь выпущено 313,1 тыс. тонн цемента, это на 24% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, — говорится в материалах компании. — Увеличить объемы производства цементникам Бурятии удалось за счет поставок строительного материала для реконструкции аэропорта «Байкал» города Улан-Удэ. В общей сложности для этого объекта отгружено около 39 тыс. тонн портландцемента ПЦ 500 Д0-Н».

«Высоким спросом у потребителей пользуются специальные виды цементов.Так, в 2017-м году красноярский актив холдинга планирует отгрузить более 52 тыс. тонн специальных цементов против 25,4 тыс. тонн в 2016 году, а реализация тампонажного цемента, применяемого при возведении нефтяных скважин, вырастет более чем в 3 раза, что связано с разработкой Ванкорского нефтегазового месторождения», — прокомментировал исполнительный вице-президент АО «ХК «Сибцем» Сергей Шепталин.

В компании отмечают, что снижение спроса на строительные материалы не заставило «Сибцем» отказаться от проектов по модернизации и автоматизации производства, сокращению издержек, повышению уровня охраны труда и промышленной безопасности. В текущем году на их реализацию выделено около 530 млн руб. Более 877 млн направлено на ремонты и техническое обслуживание оборудования. Затраты на повышение уровня экологической безопасности производств составят около 118 млн рублей.

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