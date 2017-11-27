Кемеровская угольная компания «Заречная» признана банкротом

Арбитражный суд удовлетворил поступившее ходатайство временного управляющего, которое поддержали кредиторы. Представитель угольной компании Елена Дашкина согласилась с признанием компании банкротом и введением конкурсного производства.

Арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом угольную компанию «Заречная» вслед за двумя ее шахтами градообразующими предприятиями моногорода Полысаево. Отчет конкурсного управляющего назначен на 7 мая 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, присутствующего на заседании суда.

Напомним также, что 13 и 20 ноября соответственно были признаны несостоятельными шахты «Алексиевская» и «Заречная», входившие в состав компании. Дело о банкротстве еще одной шахты: «Сибирской», которая еще строится, планируется рассмотреть 12 декабря.

Общая численность работников компании составляла 4,3 тысячи человек, что составляет 38% от общей численности трудоспособного населения города.

В начале года судом было введено наблюдение за компанией. Общая кредиторская задолженность составила 50 млрд рублей. Основным кредитором выступил Газпром.

Летом 64% кузбасской компании приобрело товарищество с ограниченной ответственностью «Уголь Казахстана». Сообщалось, что инвестор планирует вложить в развитие данной компании до 5 млрд рублей в 2017 году и в первой половине 2018 года.

24 октября губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился в Генпрокуратуру из-за ситуации с невыплатой зарплат в компании. Долги по зарплате тогда превысили 200 млн рублей.

27 октября гендиректор «Заречной» Александр Елькин сообщил ТАСС, что новый инвестор «Уголь Казахстана» вложил в компанию 1 млрд рублей, подготовлена программа финансового оздоровления группы.

Тогда же замгубернатора Кемеровской области Евгений Хлебунов сообщил СМИ, что «Торгово-промышленный союз» выкупил часть долгов «Заречной» перед кредиторами. Сумму он не уточнил.

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