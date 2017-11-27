Врио губернатора Омской области уволил главу минтранса после коллапса с автобусами

 
 
Александр Докучаев. Фото пресс-службы правительства Омской области

В понедельник, 27 ноября своего поста лишился министр промышленности и транспорта Омской области Александр Докучаев после того как около 20 тыс. омичей остались без транспорта.

За срыв пассажирских перевозок, случившийся 20 ноября, врио губернатора Омской области Александр Бурков отстранил от должности главу министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий региона Александра Докучаева. Своего места в региональном правительстве лишился также первый заместитель Докучаева – Дмитрий Дубровин. Глава омского минтранса пробыл в этой должности меньше полугода: на пост министра он был назначен в июне. Действия первых лиц министерства Бурков назвал «преступными», сказав, что ни губернатор, ни правительство не получали уведомлений о вероятности приостановления работы перевозчика.

С 20 по 21 ноября в Омской области прекратили движение по маршрутам около 300 автобусов предприятия «Омскоблавтотранс» из-за накопившихся долгов за топливо: за сентябрь и октябрь он составил 36 млн рублей. Компания выполняет 70% пассажироперевозок по области, а также осуществляет рейсы в Казахстан.

На сегодня неизвестно, кто возглавит ведомство, но врио губернатора заявил, что будут рассматриваться местные кадры. В случае, если достойных кандидатов не найдется, то Бурков намерен «поехать к соседям» в Новосибирск и Тюмень.

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