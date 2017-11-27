В конце минувшей недели при минтрансе Новосибирской области состоялось заседание общественного совета по вопросу строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске.

Проект строительства четвертого моста в Новосибирске обсудили на заседании общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. В обсуждении принимали участие представители организаций в транспортно-логистической сфере, которые являются членами совета, а также министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Директор Союза дорожных организаций области Александр Штапов сказал участникам заседания, что в очередной раз обсуждать четвертый мост не имеет смысла, поскольку такой инфраструктурный объект нужен городу и «упускать этот шанс нельзя», учитывая, что сейчас реализация строительства моста находится на финишной прямой: выбран концессионер и вскоре планируется подписание соглашения, для проекта одобрен федеральный грант.

На заседании совета также прозвучало, что на сегодня областному центру нужно более четырех мостов. Это мнение высказал президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов, сообщивший, что 79% складов находятся в левобережной части Новосибирска, а 60% потребления – в правобережной.

«Это товары народного потребления, продукты питания. Они складируются на одном берегу, а потом перемещаются на другой, чтобы население их покупало. Получается, что все это идет через мосты. Нам даже не три и не четыре моста нужно сегодня, а больше», – отметил он.

Напомним, ранее строительство моста поддержали на круглом столе, который организовала Общественная палата региона. Однако мэр Новосибирска Анатолий Локоть, напротив, считает, что «государственные средства, в данном случае, можно было использовать с большим эффектом». Впрочем, на левом берегу Новосибирска уже начали изымать участки под строительство этого объекта.

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