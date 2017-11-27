В правительстве Бурятии избраны пять новых министров

Глава Бурятии Алексей Цыденов 25 ноября провел собеседование с финалистами конкурса на замещения должностей руководителей ряда министерств республики.

Заключительный этап выборов министров в Бурятии завершился 25 ноября: глава республики Алексей Цыденов провел собеседование с 18 финалистами открытого конкурса на замещение должностей министров спорта и молодежной политики, здравоохранения, туризма, экономики и культуры.

В результате всех этапов конкурса министерство спорта и молодежной политики возглавил заведующий кафедрой теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФИСМиТ) Вячеслав Дамдинцурунов. Руководителем бурятского министерства культуры стал гендиректор «Информ-Полис» Соёлма Дагаева, а министерства туризма — заместитель председателя Комитета экономического развития и туризма Улан-Удэ – начальник отдела развития туризма Мария Бадмацыренова. Пост министра здравоохранения займет директор ФОМС Республики Бурятия Дамбинима Самбуев.

Для министерства экономики Бурятии Алексей Цыденов рекомендовал кандидатуру директора бурятского филиал ПАО «Росбанк» Александра Бардалеева. Теперь на этом посту его должен утвердить Народный Хурал.

На общей встрече с кандидатами Алексей Цыденов поблагодарил всех за участие в конкурсе и поздравил победителей конкурса. Остальные претенденты войдут в управленческий резерв министерств, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

«Организаторы тестирования, эксперты РАНХиГС отметили, что общий уровень подготовки кандидатов в Бурятии выше, чем у заместителей губернаторов некоторых регионов. Мы точно сформировали большой кадровый резерв. Я в республике мало кого знаю, и для меня самого этот конкурс показал наши возможности, какие люди у нас есть. Было очень тяжело сделать выбор, честно сказать. Вы все достойны. Рад, что у нас такие кадры», — цитирует пресс-служба главу региона.

Напомним, отбор кандидатов на посты министров стартовал в октябре. Всего было подано 118 заявок.

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