Экс-министр финансов РФ предложил объединить Новосибирск, Барнаул и Томск в агломерацию

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на полях Общероссийского гражданского форума, посвященного теме «Будущее России: федерация, регионы, города», предложил объединить три сибирских города в одну агломерацию, узнал «КС» из записи эфира форума.

Председатель совета Центра стратегических разработок и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, дискутируя с мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках Общероссийского гражданского форума, предложил создать агломерацию из Новосибирска, Барнаула и Томска, чтобы в России появились новые «центростремительные силы». Он также добавил, что, помимо агломерации из крупных городов Сибири, целенаправленно нужно объединить в агломерацию Екатеринбург, Челябинск, Пермь, так как все указанные города являются точками, где «концентрируется» жизнь страны.

«Три-четыре миллиона населения в агломерации — это минимум, чтобы можно было претендовать на ведущую роль. Тенденция инновационного развития прямо связана с численностью населения, то есть пропорционально численности растет производительность, поэтому поддержка городов — фактор роста», — высказался Алексей Кудрин.

Глава Центра Стратегических разработок подчеркнул, что поддержка роста агломераций на сегодня является «жизненно важным» вопросом не только для экономики, но и для «социального самочувствия». Как выразился Алексей Кудрин, люди «не чувствуют, что живут в современном мире». Он не исключил, что для развития крупных городов необходимо создать госпрограмму по перераспределению ресурсов между регионами и центром в наделении полномочиями в области финансов, образования, медицины, строительства.

В ходе дискуссии Кудрин коснулся и темы «войн между губернаторами и мэрами крупных городов», что зачастую заканчивается в ущерб развитию городов.

«Если взять среднюю обеспеченность крупных городов, то они больше приносят налогов в бюджет области, но бюджетная обеспеченность городов-столиц субъектов на 15% ниже, чем у средних городов по стране», — рассказал Алексей Кудрин.

Отметим, что у Новосибирска, Томска и Барнаула есть свои агломерации, самая крупная из которых – новосибирская. В ней проживает около 2 млн человек. В томской агломерации проживает порядка 781,83 тыс. человек, а в барнаульской — 825,52 тыс. человек.

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