Японский бренд Datsun можно считать, пожалуй, самой молодым из всех автомобильных марок на российском рынке. Несмотря на богатое наследие, бренду, возрожденному силами концерна Renault-Nissan, по сути лишь 4 года. Однако столь детский возраст не служит препятствием для активных продаж этой бюджетной марки, тем более в текущих экономических условиях. Корреспондент «КС» отправился в Армению для того, чтобы опробовать на дорогах новую версию седана on-Do и хэтчбэка mi-Do с более мощным 16-клапанным мотором.

Откуда прибыл?

«Это что за автомобиль такой? Корейский?», — спрашивает армянский полицейский, минутой ранее остановивший нас, а сейчас внимательно разглядывающий автомобиль с российскими номерами, с которым раньше не сталкивался. Впрочем, такое внимание не удивительно: в Армении автомобили японской марки Datsun официально не продаются, во всяком случае пока. С начала продаж по всему миру продано всего 280 тысяч машин Datsun, из них более 80 тысяч — в России. Собственно, не удивительно, что наша страна стала одним из лидеров среди государств, где продается Datsun — за 1 полугодие текущего финансового года на нее пришлось более 42 тысяч автомобилей. План на этот год составляет уже 100 тысяч автомобилей. В Сибири бренд Datsun тоже представлен, но от региона к региону его позиции рознятся. Например, в Омске Datsun по итогам 1 полугодия входил в ТОП-10 марок по продажам, занимая 8-ую строчку. А вот в более богатом Красноярске бренд оказался лишь на 21-ой позиции.

Пикантность ситуации, в которой находится Datsun в России, подчеркивается тем, что автомобили производятся на «АвтоВАЗе», но по сути с его продукцией на рынке в том числе и конкурируют. Сравнивая свои автомобили с «Ладами», представители Datsun политкорректно говорят о «коллегах по альянсу» (концерну Renault-Nissan), но в то же время с гордостью рассказывают о тех решениях, которые им удалось реализовать, а «коллегам по альянсу» — нет, и видимо не удастся.

Одним из таких достижений является версия моделей on-Do и mi-Do с 16-клапанным мотором. Такой же силовой агрегат, но с другими настройками устанавливается и на автомобили Lada, в частности на «Калину» или «Гранту».

В свою очередь автомобили Datsun изначально предлагались только с 8-клапанной версией мощностью 87 л.с. поскольку адаптировать для марки вазовский 16-клапанный мотор оказалось достаточно амбициозной задачей, для решения которой потребовалось время и ресурсы. И вот, теперь Datsun представил, что у него в итоге получилось.

Версия с новым мотором будет дороже 8-клапанной версии на 15 тыс рублей. Мощность мотора составляет 106 лошадиных сил, которые разгоняют Datsun on-DO до «сотни» за 10,5 секунды. Также вырос крутящий момент, снижен расход топлива. Интересно и то, что 16-клапанный мотор у Datsun работает только в паре с механической коробкой передач, хотя в случае с той же Granta мотор предлагается и с «автоматом». Впрочем, такое решение не случайно.

Инженеры Datsun попытались приложить максимум усилий, чтобы добиться от автомобиля с 16-клапанным мотором иного уровня комфорта в сравнении с той же «Ладой». Речь о желании добиться плавной и эластичной работы мотора без рывков, удобного управления тягой, лучшей плавности хода, более эффективного охлаждения двигателя, большей топливной экономичности. Но все это в условиях отсутствия каких бы то ни было значимых конструктивных изменений. Насколько инженерам Datsun удалось решить такую непростую задачу, нам и предстояло выявить на дорогах Армении.

Впрочем, дело не только в настройках мотора. Этим изменения не исчерпываются. У Datsun появился круиз-контроль, который, напомним, работает на версиях с механической коробкой. Среди других метаморфоз — измененная подсветка приборов с дневным и ночным режимами, новый сигнал оповещения о превышении скорости, улучшение управления меню комбинации приборов, возможность слушать музыку без включения зажигания (раньше у Datsun не было режима, когда аудиосистема могла бы работать без запуска двигателя), новые динамики аудиосистемы. модернизированные брызговики, защищающие от коррозии, а также прочие мелочи вроде различных шумоизоляционных прокладок, работающих на достижение акустического комфорта.

По словам менеджера по продукту Datsun в России Александра Степанова, предполагается, что на версию с 16-клапанным мотором должно приходиться порядка 15% продаж марки в России. Большие надежды возлагаются на службы доставки, таксопарки, а также востребованный в Москве каршеринг.

На дороге

Отправляясь тестировать автомобиль, ориентированный на российский рынок, в другую страну, чаще всего отдаешь себе отчет в том, что машина находится не в своей стихии, и что для полноты тестирования его нужно повторять и в Сибири. Однако Армения — не тот случай. Дороги в стране едва ли лучше российских, а к манере вождения местных водителей тоже нужно привыкнуть. Например, перестраиваясь на встречную полосу для обгона грузовика крайне важно посмотреть в зеркало заднего вида. Высшим пилотажем в Армении считается обгон по встречке сразу трех, а то и четырех попутных автомобилей. Да и в целом многие армянские водители не очень охотно покидают встречную полосу, чтобы возвратиться на свою, даже на серпантинах. Однако к этому быстро привыкаешь. За пределами Еревана, к слову, автопарк крайне скуден, новых автомобилей очень мало, а наиболее крутым и солидным автомобилем судя по всему считается первое поколение Mercedes C-Class (W202) 90-ых годов и непременно в черном кузове. В таких условиях Datsun не то, чтобы выглядит инопланетным кораблем, но представляет собой заметный шаг вперед, оплот новой цивилизации.

Понятно, что от автомобиля стоимостью около полумиллиона рублей было бы странно ожидать прыткости суперкара или комфорта люксового автомобиля, однако в своей весовой категории Datsun очень даже неплох. Обычно на автомобилях такого класса редко хочется ездить на скорости свыше 100 км/ч, поскольку это и некомфортно, и небезопасно. Однако к Datsun с 16-клапанным мотором это не относится. Во-первых, радует информативный руль с четким «нулем», который отнюдь не норовит выпрыгнуть из рук даже на высокой скорости при появлении маломальской кочки. Во-вторых, хорошо себя показывает подвеска, которая показывает отличную энергоемкость, позволяя даже по не самому хорошему покрытию передвигаться на скорости в 100 км/ч, но не норовя тем самым пробить колесо. Подвеска эффективно и максимально тактично отрабатывает все неровности дорожного покрытия. Уровень акустического комфорта оказался также приемлемым, поэтому пассажиры могут общаться с водителем даже не повышая голоса. Нарекания может вызвать разве что завывания трансмиссии при сбросе газа, что впрочем можно считать визитной карточкой «Лад». Таким образом, на дороге автомобиль воспринимается комфортнее, чем вазовские машины.

Что касается характеристик силового агрегата, то в целом мотор в сцепке с механической коробкой передач действительно стал работать слаженнее и эластичнее. Разгон происходит очень плавно, без каких-либо рывков или клевков кузова. Однако не ценой задемпфированности поведения автомобиля. То есть автомобиль стал вести себя плавнее, но от этого не стал медлительным.

Однако, безусловно, стоит понимать, что Datsun все же предназначен для городских условий. На трассе параметров мотора и трансмиссии может не хватать, чтобы получить вовремя нужный крутящий момент и быстро выполнить маневр. На пятой передаче утапливание педали газа в пол как правило не дает нужного эффекта. Передачу в этом случае уместнее сбрасывать ну одну, а сразу две, то есть переходя на третью. Впрочем, если бы в нашем распоряжении оказалась версия с «автоматом», то вероятнее всего, подобная ситуация также имела бы место.

На горных серпантинах Армении самое время оценить и управляемость автомобиля. В этой дисциплине Datsun проявляет себя хорошо. Автомобиль уверенно входит внутрь поворота четко слушается руля, поэтому управлять им на таких трассах можно с удовольствием, а не напряжением.

Ну и в завершение порадовала топливная экономичность — автомобиль в смешанном цикле тратит всего 6,6 литров на 100 км.

Цена вопроса

Седан on-Di и хэтчбэк mi-Do с 16-клапанным мотором уже находятся в продаже. Их стоимость начинается с отметки в 500 тысяч рублей и в 541 тысяч рублей соответственно. Наиболее популярные в сегменте «Б» автомобили российского авторынка — Hyundai Solaris и KIA Rio даже в базовых комплектациях обойдутся заметно дороже — в 625 тысяч рублей и 634 тысячи соответственно. Чешский Skoda Rapid, который мы также недавно тестировали, не найти дешевле 628 тысяч рублей.

Таким образом, в качестве альтернатив остается седан Volkswagen Polo калужской сборки с 90-сильным мотором, который правда все равно окажется дороже Datsun (его ценник начинается с отметки в 559 тысяч рублей). Однако если опять же вернуться к «коллегам Datsun по альянсу», то с аналогичным «Датсуну» 16-клапанным мотором можно подыскать Lada Granta — такие версии будут стоить от 450 тыс рублей. Наконец, есть еще и узбекская Ravon Nexia (в прошлом — Chevrolet Aveo) с ценником от 449 тыс рублей за версию со 106-сильным мотором. В пользу «Лады» играет цена, однако с точки зрения доплаты за комфорт и удобства инвестиции в Datsun выглядят вполне разумными. А вот очередной узбекской «Нексии» еще лишь предстоит зарекомендовать себя на рынке, а также обзавестись дилерской и сервисной сетями.

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