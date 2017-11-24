На 2018 год на Новосибирскую область выделено 10,6 миллиардов рублей федеральных средств

24 ноября в Законодательном собрании Новосибирской области прошло заседание комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Главной темой, которую обсудили депутаты, стал областной бюджет на 2018 год.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области Виталий Голубенко в своем выступлении отметил, что по отношению к 2017 году дотации из федерального бюджета увеличились на 546 миллионов рублей. «10,6 миллиарда рублей составили целевые трансферты федерального бюджета, которые мы получили после принятия федерального бюджета во втором чтении», – заявил Виталий Голубенко.

Еще одной темой, которой коснулся Виталий Голубенко, стали выборы губернатора Новосибирской области, которые будут проходить в следующем году. На них предлагается выделить 412 миллионов рублей. «Также решено, исходя из наших финансовых возможностей, поддержать инициативу по благоустройству частного сектора и отсыпке дорог, — добавил Виталий Голубенко.

Также в ходе заседания было принято решение выделить 200 миллионов рублей на реализацию программы «Чистая вода». Еще одним принятым решение было увеличение депутатского фонда, в 2018 году он составит 3 миллиона рублей. С соответствующей инициативой выступил депутат Законодательного собрания Николай Мочалин.

Другие предложения депутатов были отложены на 2018 год. В частности, речь об инициативе увеличения финансирования заработной платы работникам ветеринарии. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Юрий Зозуля. Также парламентарии решили перенести на 2018 год обсуждение возможности приобретения нового помещения для администрации наукограда Кольцово.

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